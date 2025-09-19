https://ria.ru/20250919/foto-2043097236.html

На ВСУ обрушился шквал критики из-за публикаций об опорных пунктах

На ВСУ обрушился шквал критики из-за публикаций об опорных пунктах - РИА Новости, 19.09.2025

На ВСУ обрушился шквал критики из-за публикаций об опорных пунктах

Украинцы возмущены видом опорных пунктов ВСУ, на опубликовавшую фотографии 47-ю отдельную инженерную бригаду ВСУ обрушился шквал критики, ее командование... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинцы возмущены видом опорных пунктов ВСУ, на опубликовавшую фотографии 47-ю отдельную инженерную бригаду ВСУ обрушился шквал критики, ее командование дискредитировало себя, решив прикрыть преступные действия чиновников, сообщили РИА Новости в российских структурах. "В социальных сетях от имени 47-й инженерной бригады ВСУ начали распространяться фотографии взводного опорного пункта, оборудованного бригадой. Цель - убедить население, что с укреплениями всё хорошо и никому не стоит беспокоится. Но стоило только выйти публикации, как на командование 47-й отдельной инженерной бригады обрушился шквал критики, как от военных, так и от украинских блогеров", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что укрепления отрыты в чистом поле, где в условиях современной войны невозможно держать оборону. "Таким образом, командование 47-й отдельной инженерной бригады, решив прикрыть преступные действия чиновников, только дискредитировало само себя. Зачем командование бригады публикует это - неизвестно, логики в их действиях нет. Разве что если они сами причастны к разворовыванию средств при строительстве оборонительных сооружений", - отметил представитель силовых структур. Ранее РИА Новости сообщало, что на низкое качество возводимых укреплений указал в комментариях под постом и заочно приговоренный в РФ к 28 годам заключения бывший командир иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Дэвид Райан О'Лири. Он также возмутился тем, что ВСУ совершают одни и те же ошибки при возведении укреплений.

