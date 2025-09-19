https://ria.ru/20250919/forum-2043059614.html
На форуме "Облачные города" обсудили как готовиться к эпохе роботов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участники сессии "Город, ИИ и роботы. Готовность к переходу в гибридный мир", которая прошла в рамках Форума о будущем городов БРИКС "Облачные города", обсудили будущее мегаполисов, где роботы станут коллегами людей, а искусственный интеллект будет облегчать жизнь миллионов горожан, сообщает пресс-служба форума.
Главный футуролог и советник премьер-министра ОАЭ по проекту умного мегаполиса NEOM Кейт Баркер представила концепцию города будущего с "цифровой центральной нервной системой", где искусственный интеллект будет принимать решения для 9 миллионов жителей — от распределения воды до решения семейных споров.
"Каждый житель получит персонализированного ИИ-двойника, который будет отслеживать его здоровье, развивать навыки и планировать жизнь. Эти технологии появятся уже через 10–15 лет, поэтому нам предстоит решить возникающие этические дилеммы", — приводятся в сообщении слова Баркер.
Впервые в деловой программе форума принял участие человекоподобный робот Арди. В рамках дискуссии он заявил о готовности работать информационным ассистентом или консьержем в бизнес-центрах, аэропортах, отелях и университетах.
Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в Москве уже в третий раз. В нем приняли участие более 13 тысяч человек из 42 стран. Ключевыми вопросами стали обмен опытом внедрения инноваций в управление мегаполисами, демонстрация решений на основе робототехники и искусственного интеллекта, а также выработка совместных стратегий перехода к гибридному миру, где технологии служат человеку.