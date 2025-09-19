https://ria.ru/20250919/forum-2043059614.html

На форуме "Облачные города" обсудили как готовиться к эпохе роботов

На форуме "Облачные города" обсудили как готовиться к эпохе роботов - РИА Новости, 19.09.2025

На форуме "Облачные города" обсудили как готовиться к эпохе роботов

Участники сессии "Город, ИИ и роботы. Готовность к переходу в гибридный мир", которая прошла в рамках Форума о будущем городов БРИКС "Облачные города", обсудили РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:25:00+03:00

2025-09-19T18:25:00+03:00

2025-09-19T18:25:00+03:00

москва

форум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043058935_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_352474bc21ba35cb2a2fba3fe8d1bcdd.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участники сессии "Город, ИИ и роботы. Готовность к переходу в гибридный мир", которая прошла в рамках Форума о будущем городов БРИКС "Облачные города", обсудили будущее мегаполисов, где роботы станут коллегами людей, а искусственный интеллект будет облегчать жизнь миллионов горожан, сообщает пресс-служба форума. Главный футуролог и советник премьер-министра ОАЭ по проекту умного мегаполиса NEOM Кейт Баркер представила концепцию города будущего с "цифровой центральной нервной системой", где искусственный интеллект будет принимать решения для 9 миллионов жителей — от распределения воды до решения семейных споров. "Каждый житель получит персонализированного ИИ-двойника, который будет отслеживать его здоровье, развивать навыки и планировать жизнь. Эти технологии появятся уже через 10–15 лет, поэтому нам предстоит решить возникающие этические дилеммы", — приводятся в сообщении слова Баркер. Впервые в деловой программе форума принял участие человекоподобный робот Арди. В рамках дискуссии он заявил о готовности работать информационным ассистентом или консьержем в бизнес-центрах, аэропортах, отелях и университетах. Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" прошел в Москве уже в третий раз. В нем приняли участие более 13 тысяч человек из 42 стран. Ключевыми вопросами стали обмен опытом внедрения инноваций в управление мегаполисами, демонстрация решений на основе робототехники и искусственного интеллекта, а также выработка совместных стратегий перехода к гибридному миру, где технологии служат человеку.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, форум