https://ria.ru/20250919/forum-2042945186.html
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников - РИА Новости, 19.09.2025
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников
Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:59:00+03:00
2025-09-19T11:59:00+03:00
2025-09-19T12:10:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042947900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f45c6309853e4e35295bc8c432b0259.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю свою десятилетнюю историю. "Четыре дня TNF-2025 позади. Форум снова доказал, что Тюмень – место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек. Такой интерес к форуму подтверждает его значимость и востребованность… Эти дни показали, насколько важен открытый диалог и совместный поиск решений для будущего отрасли", - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Ключевой темой форума TNF в этом году стало технологическое лидерство, деловая программа была посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. На форумных площадках прошло более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра, состоялось 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений. По словам губернатора, "это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса".
https://ria.ru/20250917/tnf-2025-2042555450.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042947900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16f3b258c141df5f24c42fd391fb38ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, александр моор
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 , Тюмень, Александр Моор
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников
Промышленно-энергетический форум TNF-2025 собрал около 15,4 тысячи участников
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю свою десятилетнюю историю.
"Четыре дня TNF-2025 позади. Форум снова доказал, что Тюмень – место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек. Такой интерес к форуму подтверждает его значимость и востребованность… Эти дни показали, насколько важен открытый диалог и совместный поиск решений для будущего отрасли", - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ключевой темой форума TNF в этом году стало технологическое лидерство, деловая программа была посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. На форумных площадках прошло более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра, состоялось 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений. По словам губернатора, "это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса".