Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников

Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников

Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников

Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю

ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю свою десятилетнюю историю. "Четыре дня TNF-2025 позади. Форум снова доказал, что Тюмень – место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек. Такой интерес к форуму подтверждает его значимость и востребованность… Эти дни показали, насколько важен открытый диалог и совместный поиск решений для будущего отрасли", - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Ключевой темой форума TNF в этом году стало технологическое лидерство, деловая программа была посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. На форумных площадках прошло более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра, состоялось 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений. По словам губернатора, "это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса".

тюмень

Новости

