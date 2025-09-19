Рейтинг@Mail.ru
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела Промышленно-энергетический форум TNF 2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
 
11:59 19.09.2025 (обновлено: 12:10 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/forum-2042945186.html
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников - РИА Новости, 19.09.2025
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников
Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:59:00+03:00
2025-09-19T12:10:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042947900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f45c6309853e4e35295bc8c432b0259.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю свою десятилетнюю историю. "Четыре дня TNF-2025 позади. Форум снова доказал, что Тюмень – место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек. Такой интерес к форуму подтверждает его значимость и востребованность… Эти дни показали, насколько важен открытый диалог и совместный поиск решений для будущего отрасли", - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Ключевой темой форума TNF в этом году стало технологическое лидерство, деловая программа была посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. На форумных площадках прошло более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра, состоялось 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений. По словам губернатора, "это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса".
https://ria.ru/20250917/tnf-2025-2042555450.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042947900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16f3b258c141df5f24c42fd391fb38ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, александр моор
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 , Тюмень, Александр Моор
Форум TNF-2025 стал рекордным по числу участников

Промышленно-энергетический форум TNF-2025 собрал около 15,4 тысячи участников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПромышленно-энергетический форум TNF в Тюмени
Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF-2025, который проходил с 15 по 18 сентября в Тюмени, собрал около 15,4 тысячи участников и стал самым многочисленным за всю свою десятилетнюю историю.
"Четыре дня TNF-2025 позади. Форум снова доказал, что Тюмень – место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. В этом году зафиксирован рекорд по числу участников – 15 390 человек. Такой интерес к форуму подтверждает его значимость и востребованность… Эти дни показали, насколько важен открытый диалог и совместный поиск решений для будущего отрасли", - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ключевой темой форума TNF в этом году стало технологическое лидерство, деловая программа была посвящена актуальным отраслевым вызовам и поиску лучших практик в области создания отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов и подготовки кадров для ТЭК. На форумных площадках прошло более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: человеческий капитал, технологии и процессы, цифра, состоялось 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений. По словам губернатора, "это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса".
Участники промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На TNF-2025 провели главную пленарную сессию
17 сентября, 18:23
 
Промышленно-энергетический форум TNF 2025ТюменьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала