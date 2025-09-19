https://ria.ru/20250919/flot-2042997804.html
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России
В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса.Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма и Тима Кейна.Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.
