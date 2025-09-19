Рейтинг@Mail.ru
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России
15:30 19.09.2025 (обновлено: 15:33 19.09.2025)
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России - РИА Новости, 19.09.2025
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса.Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма и Тима Кейна.Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.
россия, конгресс сша, теневой флот, в мире
Россия, Конгресс США, теневой флот, В мире
Американские сенаторы внесли проект санкций против "теневого флота" России

Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса.
Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма и Тима Кейна.
Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Индии оценили переговоры с США по торговому соглашению
Вчера, 14:41
 
Россия Конгресс США теневой флот В мире
 
 
