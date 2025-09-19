https://ria.ru/20250919/f-35-2043090779.html
Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Турцией по F-35
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо."Мы работаем с президентом (Турции) над многими торговыми и военными сделками, включая ... продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
