21:11 19.09.2025 (обновлено: 21:31 19.09.2025)
Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Турцией по F-35
Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Турцией по F-35
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо."Мы работаем с президентом (Турции) над многими торговыми и военными сделками, включая ... продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Турцией по F-35

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо.
"Мы работаем с президентом (Турции) над многими торговыми и военными сделками, включая ... продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пять истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико, пишет Reuters
14 сентября, 06:03
 
