Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Турцией по F-35

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что пер6еговоры с Турцией по истребителям F-35 закончатся хорошо."Мы работаем с президентом (Турции) над многими торговыми и военными сделками, включая ... продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

