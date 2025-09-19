Рейтинг@Mail.ru
ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России - РИА Новости, 19.09.2025
04:09 19.09.2025
ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России
Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам июля 2025 года из России в Евросоюз приехало фармацевтической продукции на 8,7 миллиона евро. Это в 2,4 раза больше, чем в июне, и в 2,3 раза больше, чем год назад. По итогам первых семи месяцев года поставки также выросли - на 17,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года, до 29,5 миллиона евро. Главным образом европейцы закупали медикаменты - на 4,4 миллиона евро, а также иммунологические препараты и вакцины - на 4,3 миллиона евро. Самыми большим импортерами российских лекарств и другой фармпродукции внутри ЕС стали Словения (чуть больше 5 миллионов евро), Венгрия (1,6 миллиона), Словакия (1,3 миллиона), Финляндия (418 тысяч) и Нидерланды (253 тысячи).
ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России

Евросоюз в июле нарастил закупку лекарств из России более чем вдвое

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в реакторном зале цеха №20 завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске
Сотрудник в реакторном зале цеха №20 завода Биохимик группы Промомед в Саранске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник в реакторном зале цеха №20 завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, по итогам июля 2025 года из России в Евросоюз приехало фармацевтической продукции на 8,7 миллиона евро. Это в 2,4 раза больше, чем в июне, и в 2,3 раза больше, чем год назад.
По итогам первых семи месяцев года поставки также выросли - на 17,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года, до 29,5 миллиона евро.
Главным образом европейцы закупали медикаменты - на 4,4 миллиона евро, а также иммунологические препараты и вакцины - на 4,3 миллиона евро.
Самыми большим импортерами российских лекарств и другой фармпродукции внутри ЕС стали Словения (чуть больше 5 миллионов евро), Венгрия (1,6 миллиона), Словакия (1,3 миллиона), Финляндия (418 тысяч) и Нидерланды (253 тысячи).
