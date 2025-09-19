https://ria.ru/20250919/evrosoyuz-2042873540.html

ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России

ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России - РИА Новости, 19.09.2025

ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России

Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитало... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T04:09:00+03:00

2025-09-19T04:09:00+03:00

2025-09-19T04:09:00+03:00

экономика

россия

словения

венгрия

евростат

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955109_0:97:3070:1824_1920x0_80_0_0_db80d93f170cc7227e988774ab325397.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам июля 2025 года из России в Евросоюз приехало фармацевтической продукции на 8,7 миллиона евро. Это в 2,4 раза больше, чем в июне, и в 2,3 раза больше, чем год назад. По итогам первых семи месяцев года поставки также выросли - на 17,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года, до 29,5 миллиона евро. Главным образом европейцы закупали медикаменты - на 4,4 миллиона евро, а также иммунологические препараты и вакцины - на 4,3 миллиона евро. Самыми большим импортерами российских лекарств и другой фармпродукции внутри ЕС стали Словения (чуть больше 5 миллионов евро), Венгрия (1,6 миллиона), Словакия (1,3 миллиона), Финляндия (418 тысяч) и Нидерланды (253 тысячи).

https://ria.ru/20250919/import-2042867379.html

https://ria.ru/20250915/es-2042027638.html

россия

словения

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, словения, венгрия, евростат, евросоюз