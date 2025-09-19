https://ria.ru/20250919/evrosoyuz-2042873540.html
ЕС в июле резко нарастил закупку фармпродукции из России
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Евросоюз в июле этого года резко нарастил закупку фармацевтической продукции - прирост более чем вдвое, как в годовом, так и в месячном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам июля 2025 года из России в Евросоюз приехало фармацевтической продукции на 8,7 миллиона евро. Это в 2,4 раза больше, чем в июне, и в 2,3 раза больше, чем год назад. По итогам первых семи месяцев года поставки также выросли - на 17,5% по сравнению с январем-июлем 2024 года, до 29,5 миллиона евро. Главным образом европейцы закупали медикаменты - на 4,4 миллиона евро, а также иммунологические препараты и вакцины - на 4,3 миллиона евро. Самыми большим импортерами российских лекарств и другой фармпродукции внутри ЕС стали Словения (чуть больше 5 миллионов евро), Венгрия (1,6 миллиона), Словакия (1,3 миллиона), Финляндия (418 тысяч) и Нидерланды (253 тысячи).
