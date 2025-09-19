https://ria.ru/20250919/evropa-2042954418.html
Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются
Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жители запорожского Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город из стран Европы из-за сокращения пособий, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Как отметил мэр Энергодара, в город возвращаются семьи из Польши, Германии и Чехии. "Два момента связаны с возвращением. Первое - это условия проживания переселенцев. Те, кто уехал в Европу, видят ухудшение качества жизни и сокращение пособий. Второе - люди оценивают обстановку в Энергодаре", - сказал Пухов. Глава городской администрации пояснил, что в Энергодаре работают все учреждения, развивается бизнес. "Степень опасности в городе не настолько высока, как им (жителям Энергодара, уехавшим в Европу - ред.) это демонстрируется той (европейской - ред.) стороной", - сказал Пухов.
