Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются - РИА Новости, 19.09.2025
12:35 19.09.2025
Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются
в мире
энергодар
европа
польша
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жители запорожского Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город из стран Европы из-за сокращения пособий, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Как отметил мэр Энергодара, в город возвращаются семьи из Польши, Германии и Чехии. "Два момента связаны с возвращением. Первое - это условия проживания переселенцев. Те, кто уехал в Европу, видят ухудшение качества жизни и сокращение пособий. Второе - люди оценивают обстановку в Энергодаре", - сказал Пухов. Глава городской администрации пояснил, что в Энергодаре работают все учреждения, развивается бизнес. "Степень опасности в городе не настолько высока, как им (жителям Энергодара, уехавшим в Европу - ред.) это демонстрируется той (европейской - ред.) стороной", - сказал Пухов.
энергодар
европа
польша
Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются

Стела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жители запорожского Энергодара, уехавшие в начале специальной военной операции, возвращаются в город из стран Европы из-за сокращения пособий, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Как отметил мэр Энергодара, в город возвращаются семьи из Польши, Германии и Чехии.
"Два момента связаны с возвращением. Первое - это условия проживания переселенцев. Те, кто уехал в Европу, видят ухудшение качества жизни и сокращение пособий. Второе - люди оценивают обстановку в Энергодаре", - сказал Пухов.
Глава городской администрации пояснил, что в Энергодаре работают все учреждения, развивается бизнес.
"Степень опасности в городе не настолько высока, как им (жителям Энергодара, уехавшим в Европу - ред.) это демонстрируется той (европейской - ред.) стороной", - сказал Пухов.
В миреЭнергодарЕвропаПольша
 
 
