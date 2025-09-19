Рейтинг@Mail.ru
01:46 19.09.2025 (обновлено: 06:14 19.09.2025)
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Манипуляции Европы с российскими активами могут привести к тому, что остальной мир перестанет доверять объединению, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X."ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе", — предупредил профессор.Как подчеркнул Дизен, организация может фактически совершить кражу российских активов.После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.Как подчеркивал президент Владимир Путин, если замороженные российские активы конфискуют, движение в сторону региональных финансовых институтов только ускорится.
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Манипуляции Европы с российскими активами могут привести к тому, что остальной мир перестанет доверять объединению, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.

"ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе", — предупредил профессор.
Как подчеркнул Дизен, организация может фактически совершить кражу российских активов.
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, если замороженные российские активы конфискуют, движение в сторону региональных финансовых институтов только ускорится.
