https://ria.ru/20250919/estoniya-2043089622.html

Эстония запросила консультации с НАТО из-за якобы российских истребителей

Эстония запросила консультации с НАТО из-за якобы российских истребителей - РИА Новости, 19.09.2025

Эстония запросила консультации с НАТО из-за якобы российских истребителей

Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T21:02:00+03:00

2025-09-19T21:02:00+03:00

2025-09-19T21:02:00+03:00

в мире

эстония

россия

финский залив

нато

миг-31

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы нарушения российскими самолетами ее воздушного пространства, заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал. "Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолетам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4", - написал премьер в пятницу на своей странице в соцсети X. Ранее в пятницу МИД Эстонии сообщал, что вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. Министерство обороны РФ еще не комментировало эти обвинения. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250919/nato-2043089440.html

https://ria.ru/20250919/mid-2043045782.html

эстония

россия

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, финский залив, нато, миг-31