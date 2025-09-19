https://ria.ru/20250919/estoniya-2042976277.html

МИД Эстонии направил посольству России ноту

МИД Эстонии направил посольству России ноту - РИА Новости, 19.09.2025

МИД Эстонии направил посольству России ноту

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:21:00+03:00

2025-09-19T14:21:00+03:00

2025-09-19T14:21:00+03:00

в мире

эстония

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. Ранее посольство России сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах в 2026/2027 учебном году. "В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях", - гласит заявление главы эстонского МИД Маркуса Цахкны на официальном портале ведомства. В заявлении отмечается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и затрагивает граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года. "Публикации посольства могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания", - добавил Цахкна в заявлении.

https://ria.ru/20250917/estonija-2042424260.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия