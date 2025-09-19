Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии направил посольству России ноту - РИА Новости, 19.09.2025
14:21 19.09.2025
МИД Эстонии направил посольству России ноту
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. Ранее посольство России сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах в 2026/2027 учебном году. "В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях", - гласит заявление главы эстонского МИД Маркуса Цахкны на официальном портале ведомства. В заявлении отмечается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и затрагивает граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года. "Публикации посольства могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания", - добавил Цахкна в заявлении.
в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ.
Ранее посольство России сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах в 2026/2027 учебном году.
"В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях", - гласит заявление главы эстонского МИД Маркуса Цахкны на официальном портале ведомства.
В заявлении отмечается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и затрагивает граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.
"Публикации посольства могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания", - добавил Цахкна в заявлении.
17.09.2025
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
