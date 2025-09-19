https://ria.ru/20250919/estonija-2042967993.html

В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву

В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву - РИА Новости, 19.09.2025

В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву

Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T13:38:00+03:00

2025-09-19T13:38:00+03:00

2025-09-19T13:45:00+03:00

в мире

эстония

нарва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131819/70/1318197051_0:25:3596:2048_1920x0_80_0_0_c95308f448ff373bee9f4686ebb58b55.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Компания пояснила, что мост между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом закрыли в феврале 2024 года. В качестве причины указывалась реконструкция. Окончание работ планировалось в 2026 году."Эстония не откроет нарвский мост <...> до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.На данный момент, пересечь границу можно только пешком.

https://ria.ru/20250616/estoniya-2023029685.html

эстония

нарва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, нарва