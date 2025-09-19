https://ria.ru/20250919/estonija-2042967993.html
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву
2025-09-19T13:38:00+03:00
2025-09-19T13:38:00+03:00
2025-09-19T13:45:00+03:00
в мире
эстония
нарва
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Компания пояснила, что мост между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом закрыли в феврале 2024 года. В качестве причины указывалась реконструкция. Окончание работ планировалось в 2026 году."Эстония не откроет нарвский мост <...> до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.На данный момент, пересечь границу можно только пешком.
эстония
нарва
в мире, эстония, нарва
