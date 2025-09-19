Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 19.09.2025 (обновлено: 13:45 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/estonija-2042967993.html
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву - РИА Новости, 19.09.2025
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву
Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:38:00+03:00
2025-09-19T13:45:00+03:00
в мире
эстония
нарва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131819/70/1318197051_0:25:3596:2048_1920x0_80_0_0_c95308f448ff373bee9f4686ebb58b55.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Компания пояснила, что мост между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом закрыли в феврале 2024 года. В качестве причины указывалась реконструкция. Окончание работ планировалось в 2026 году."Эстония не откроет нарвский мост &lt;...&gt; до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.На данный момент, пересечь границу можно только пешком.
https://ria.ru/20250616/estoniya-2023029685.html
эстония
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131819/70/1318197051_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_00acea7d59b47687c5bee13ae8141fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нарва
В мире, Эстония, Нарва
В Эстонии ответили на вопрос об открытии моста для машин через Нарву

Эстония откроет мост для авто через Нарву после окончания конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы
Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Нарвскую крепость. Государственная граница России и Эстонии проходит посередине реки Нарвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мост на контрольно-пропускном пункте "Нарва-1" откроют для движения машин только после урегулирования конфликта на Украине, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
Компания пояснила, что мост между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом закрыли в феврале 2024 года. В качестве причины указывалась реконструкция. Окончание работ планировалось в 2026 году.
"Эстония не откроет нарвский мост <...> до окончания (украинского конфликта - ред.)", - говорится в сообщении ERR.
На данный момент, пересечь границу можно только пешком.
Очередь на КПП Нарва — Ивангород - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Опасные условия": в Эстонии высказали угрозы по поводу границы с Россией
16 июня, 01:56
 
В миреЭстонияНарва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала