ЕС анонсировал первое заседание по 19-му пакету санкций против России
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза 26 сентября проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му по счету пакету антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
В пятницу Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет с 2027 года импорта российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономический блок санкций). Решение Совета, имплементирующее постановление по ограничительным мерам в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции)", - говорится в документе.
Заседание постпредов стран Евросоюза начнется в 9.30 по времени Брюсселя (10.30 мск).
После достижения постпредами договоренности по новому пакету мер против России, они поступят на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет опубликуют в официальном журнале ЕС, и он вступит в силу.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.