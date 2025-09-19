https://ria.ru/20250919/es-2043080928.html

Лидеры ЕС обсудят ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства

Лидеры ЕС обсудят ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства

Лидеры стран ЕС 1 октября обсудят коллективный ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства ЕС, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 19.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС 1 октября обсудят коллективный ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства ЕС, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта. Ранее МИД Эстонии сообщил, что вызвал в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. "Мы обсудим наш коллективный ответ на действия России на неофициальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября", - сказано в публикации. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

2025

