Лидеры ЕС обсудят ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства - РИА Новости, 19.09.2025
19:58 19.09.2025
Лидеры ЕС обсудят ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства
2025-09-19T19:58:00+03:00
2025-09-19T19:58:00+03:00
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС 1 октября обсудят коллективный ответ на якобы нарушения Россией воздушного пространства ЕС, заявил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.
Ранее МИД Эстонии сообщил, что вызвал в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
"Мы обсудим наш коллективный ответ на действия России на неофициальном заседании Европейского совета в Копенгагене 1 октября", - сказано в публикации.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
