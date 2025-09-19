https://ria.ru/20250919/es-2042875165.html

Под лозунгами об отказе от газа из России Евросоюз обновляет максимум по закупкам СПГ из нее, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Под лозунгами об отказе от газа из России Евросоюз обновляет максимум по закупкам СПГ из нее, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд."ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил он.По данным Евростата, в I полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро против 3,5 миллиарда евро годом ранее.Суммарные закупки Евросоюзом российского газа в январе-июне увеличились на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

