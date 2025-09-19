Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Европа поступает с Россией на самом деле
04:31 19.09.2025 (обновлено: 04:43 19.09.2025)
На Западе раскрыли, как Европа поступает с Россией на самом деле
На Западе раскрыли, как Европа поступает с Россией на самом деле
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Под лозунгами об отказе от газа из России Евросоюз обновляет максимум по закупкам СПГ из нее, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд."ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил он.По данным Евростата, в I полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро против 3,5 миллиарда евро годом ранее.Суммарные закупки Евросоюзом российского газа в январе-июне увеличились на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Под лозунгами об отказе от газа из России Евросоюз обновляет максимум по закупкам СПГ из нее, написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд.
"ЕС: "Мы освобождаемся от российского газа!" Также ЕС устанавливает рекорд по импорту российского СПГ в 2025 году. "Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", — отметил он.
По данным Евростата, в I полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на 2,9 миллиарда евро, а СПГ — на 4,5 миллиарда евро против 3,5 миллиарда евро годом ранее.
Суммарные закупки Евросоюзом российского газа в январе-июне увеличились на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
