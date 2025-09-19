https://ria.ru/20250919/energodar-2042960473.html
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в Запорожской области в этом образовательном году, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее мэр Энергодара сообщил, что в город начали возвращаться семьи, которые с началом специальной военной операции уехали в европейские страны - в Польшу, Германию, Чехию. Переселенцы возвращаются из-за ухудшения качества жизни и сокращения пособий, отметил Пухов. "У нас более 150 детей пришли в школы: это те дети, которые были на дистанционном обучении, и это дети из тех семей, родители которых уехали в Европу и сейчас вернулись в Энергодар", - сказал Пухов.
