Рейтинг@Mail.ru
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/energodar-2042960473.html
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара - РИА Новости, 19.09.2025
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара
Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в Запорожской области в этом образовательном году, рассказал РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T13:04:00+03:00
2025-09-19T13:04:00+03:00
в мире
энергодар
запорожская область
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в Запорожской области в этом образовательном году, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее мэр Энергодара сообщил, что в город начали возвращаться семьи, которые с началом специальной военной операции уехали в европейские страны - в Польшу, Германию, Чехию. Переселенцы возвращаются из-за ухудшения качества жизни и сокращения пособий, отметил Пухов. "У нас более 150 детей пришли в школы: это те дети, которые были на дистанционном обучении, и это дети из тех семей, родители которых уехали в Европу и сейчас вернулись в Энергодар", - сказал Пухов.
https://ria.ru/20250919/evropa-2042954418.html
энергодар
запорожская область
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, запорожская область, польша
В мире, Энергодар, Запорожская область, Польша
Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара

Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в этом году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в Запорожской области в этом образовательном году, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Ранее мэр Энергодара сообщил, что в город начали возвращаться семьи, которые с началом специальной военной операции уехали в европейские страны - в Польшу, Германию, Чехию. Переселенцы возвращаются из-за ухудшения качества жизни и сокращения пособий, отметил Пухов.
"У нас более 150 детей пришли в школы: это те дети, которые были на дистанционном обучении, и это дети из тех семей, родители которых уехали в Европу и сейчас вернулись в Энергодар", - сказал Пухов.
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мэр Энергодара рассказал, почему уехавшие в Европу жители возвращаются
Вчера, 12:35
 
В миреЭнергодарЗапорожская областьПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала