Более 150 детей вернулись на обучение в школы Энергодара

ЭНЕРГОДАР, 19 сен - РИА Новости. Более 150 детей вернулись на очное обучение в школы Энергодара в Запорожской области в этом образовательном году, рассказал РИА Новости глава администрации города Максим Пухов. Ранее мэр Энергодара сообщил, что в город начали возвращаться семьи, которые с началом специальной военной операции уехали в европейские страны - в Польшу, Германию, Чехию. Переселенцы возвращаются из-за ухудшения качества жизни и сокращения пособий, отметил Пухов. "У нас более 150 детей пришли в школы: это те дети, которые были на дистанционном обучении, и это дети из тех семей, родители которых уехали в Европу и сейчас вернулись в Энергодар", - сказал Пухов.

в мире, энергодар, запорожская область, польша