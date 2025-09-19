В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком

https://ria.ru/20250919/elektrobus-2043026850.html

Электробус столкнулся с самокатчиком на улице Воздвиженка в центре Москвы, водитель самоката направлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2025

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

мосгортранс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Электробус столкнулся с самокатчиком на улице Воздвиженка в центре Москвы, водитель самоката направлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "На улице Воздвиженка, 9 столкновение автобуса с самокатчиком. Последний направлен в ГКБ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.В пресс-службе Мосгортранса РИА Новости сообщили о том, что водитель электросамоката мог выехать на проезжую часть."Сегодня около 16.04 на улице Воздвиженка, в районе дома 9, произошло ДТП с участием электросамоката и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, ему оказывается медицинская помощь. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

москва

2025

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, мосгортранс