Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/elektrobus-2043026850.html
В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком
В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком - РИА Новости, 19.09.2025
В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком
Электробус столкнулся с самокатчиком на улице Воздвиженка в центре Москвы, водитель самоката направлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:01:00+03:00
2025-09-19T17:01:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Электробус столкнулся с самокатчиком на улице Воздвиженка в центре Москвы, водитель самоката направлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "На улице Воздвиженка, 9 столкновение автобуса с самокатчиком. Последний направлен в ГКБ", - рассказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.В пресс-службе Мосгортранса РИА Новости сообщили о том, что водитель электросамоката мог выехать на проезжую часть."Сегодня около 16.04 на улице Воздвиженка, в районе дома 9, произошло ДТП с участием электросамоката и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, ему оказывается медицинская помощь. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250919/vezdekhod-2043020428.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, мосгортранс
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Мосгортранс
В центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком

На улице Воздвиженка в центре Москвы электробус столкнулся с самокатчиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Электробус столкнулся с самокатчиком на улице Воздвиженка в центре Москвы, водитель самоката направлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"На улице Воздвиженка, 9 столкновение автобуса с самокатчиком. Последний направлен в ГКБ", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
В пресс-службе Мосгортранса РИА Новости сообщили о том, что водитель электросамоката мог выехать на проезжую часть.
"Сегодня около 16.04 на улице Воздвиженка, в районе дома 9, произошло ДТП с участием электросамоката и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель электросамоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, ему оказывается медицинская помощь. В электробусе пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода
Вчера, 16:46
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала