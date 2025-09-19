https://ria.ru/20250919/ekvador-2042864245.html
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток - РИА Новости, 19.09.2025
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток
Бывшему президенту Эквадора Ленину Морено предъявили обвинение в получении взяток за заключение контракта на строительство плотины, сообщила генеральная... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:11:00+03:00
2025-09-19T01:11:00+03:00
2025-09-19T01:11:00+03:00
в мире
эквадор
сша
парагвай
ленин морено (гарсис морено)
рафаэль корреа
организация американских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149502/84/1495028413_0:0:1427:803_1920x0_80_0_0_1f5734a101532a22466aa07c49f4b6c1.jpg
КИТО, 19 сен - РИА Новости. Бывшему президенту Эквадора Ленину Морено предъявили обвинение в получении взяток за заключение контракта на строительство плотины, сообщила генеральная прокуратура страны. По данным обвинения, Морено, возглавлявший Эквадор с 2017 по 2021 год, якобы вмешался, чтобы обеспечить участие китайской компании Sinohydro в строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Согласно обвинению, преступление, в котором обвиняется Морено, предположительно, совершено в период с 2007 по 2013 год, когда он занимал пост вице-президента при правительстве Рафаэля Корреа (2007–2017). В ходе слушания исполняющий обязанности генерального прокурора Уилсон Тоаинга заявил, что "высокопоставленные чиновники и бизнесмены якобы вступили в сговор в пользу Sinohydro, получая неправомерные взятки в качестве компенсации". По данным прокуратуры, бенефициарами взяток были Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас, друзья Морено, работавшие представителями китайской компании. Согласно обвинительному заключению, эти три человека предположительно получили 76,1 миллиона долларов США через компании, что составляет 4% от общей суммы контракта по проекту. Морено, в свою очередь, неоднократно заявлял, что это дело является частью политического преследования. В настоящее время экс-президент проживает в Парагвае, где работает должностным лицом Организации американских государств (ОАГ). В Эквадоре взяточничество карается тюремным заключением сроком от одного до трех лет.
https://ria.ru/20250524/ekvador-2018912345.html
https://ria.ru/20240816/ekvador-1966540449.html
https://ria.ru/20250404/impichment-2009292406.html
эквадор
сша
парагвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149502/84/1495028413_0:0:1427:1071_1920x0_80_0_0_27db8690c1486ef877ac6266f1ce1c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, сша, парагвай, ленин морено (гарсис морено), рафаэль корреа, организация американских государств
В мире, Эквадор, США, Парагвай, Ленин Морено (Гарсис Морено), Рафаэль Корреа, Организация американских государств
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток
Экс-главу Эквадора Ленина Морено обвинили в коррупции при строительстве плотины