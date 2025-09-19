https://ria.ru/20250919/ekvador-2042864245.html

Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток

Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток - РИА Новости, 19.09.2025

Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток

Бывшему президенту Эквадора Ленину Морено предъявили обвинение в получении взяток за заключение контракта на строительство плотины, сообщила генеральная... РИА Новости, 19.09.2025

КИТО, 19 сен - РИА Новости. Бывшему президенту Эквадора Ленину Морено предъявили обвинение в получении взяток за заключение контракта на строительство плотины, сообщила генеральная прокуратура страны. По данным обвинения, Морено, возглавлявший Эквадор с 2017 по 2021 год, якобы вмешался, чтобы обеспечить участие китайской компании Sinohydro в строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Согласно обвинению, преступление, в котором обвиняется Морено, предположительно, совершено в период с 2007 по 2013 год, когда он занимал пост вице-президента при правительстве Рафаэля Корреа (2007–2017). В ходе слушания исполняющий обязанности генерального прокурора Уилсон Тоаинга заявил, что "высокопоставленные чиновники и бизнесмены якобы вступили в сговор в пользу Sinohydro, получая неправомерные взятки в качестве компенсации". По данным прокуратуры, бенефициарами взяток были Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас, друзья Морено, работавшие представителями китайской компании. Согласно обвинительному заключению, эти три человека предположительно получили 76,1 миллиона долларов США через компании, что составляет 4% от общей суммы контракта по проекту. Морено, в свою очередь, неоднократно заявлял, что это дело является частью политического преследования. В настоящее время экс-президент проживает в Парагвае, где работает должностным лицом Организации американских государств (ОАГ). В Эквадоре взяточничество карается тюремным заключением сроком от одного до трех лет.

