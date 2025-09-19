https://ria.ru/20250919/ekspert-2042985101.html

Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире - РИА Новости, 19.09.2025

Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

Появившаяся в 2025 году вспышка менингококковой инфекции переключилась со взрослых на детей, также в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:49:00+03:00

2025-09-19T14:49:00+03:00

2025-09-19T14:50:00+03:00

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

общество

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Появившаяся в 2025 году вспышка менингококковой инфекции переключилась со взрослых на детей, также в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам, рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России (НИИДИ) Сусанна Харит и отметила важность вакцинации против такого заболевания. Она уточнила, что в 2024 году в мире зарегистрировано 14 926 случаев заболевания менингококковой инфекции, хотя в 2023 году их было 5 985. "Поначалу вспышка (менингококковой инфекции в 2025 г. - ред.) охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию", - рассказала Харит в ходе конгресса "Право на здоровье". Она добавила, что менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия. Так, к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации и другие осложнения. "Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток - средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии. При этом в последние 5-7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам - препараты просто перестают с ним справляться", - добавила она. Менингококковая инфекция становится и существенным финансовым бременем для государства. По словам Харит, один случай лечения ОРВИ обходится в 2373 рубля, а один случай менингококковой инфекции – 448 тысяч. Поэтому экспертами отмечается важность вакцинации - самого эффективного способа профилактики этой опасной инфекции. Иммунизация позволяет избежать трагических исходов и существенно снизить расходы бюджета. Сегодня в стране доступно четыре профилактические вакцины от менингококковой инфекции. Из них две – российские вакцины полного цикла – должны быть зарегистрированы в ближайшее время.

https://ria.ru/20250915/putin-2042052239.html

https://ria.ru/20250918/salmonellez-2042640535.html

https://ria.ru/20250917/vaktsinatsiya-2042369345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, общество, здоровье - общество