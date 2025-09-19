Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе Курской области Лукину отказали в смягчении меры пресечения - РИА Новости, 19.09.2025
17:02 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/eks-glava-2043027197.html
Экс-главе Курской области Лукину отказали в смягчении меры пресечения
Экс-главе Курской области Лукину отказали в смягчении меры пресечения - РИА Новости, 19.09.2025
Экс-главе Курской области Лукину отказали в смягчении меры пресечения
Бывшему главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину и другим фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций отказано в смягчении меры... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:02:00+03:00
2025-09-19T17:02:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Бывшему главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину и другим фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций отказано в смягчении меры пресечения, они останутся под стражей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Ленинский районный суд Курска в пятницу провел предварительное слушание по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в отношении Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. "Фигурантам уголовного дела В.В. Лукину, Д.Ю. Спиридонову, И.В. Грабину, А.Н. Воловикову мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. В удовлетворении ходатайств обвиняемых и их защитников об изменении меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест, а также о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом отказано", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Уточняется, что по итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 25 сентября 2025 года. По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
курская область
курск
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Экс-главе Курской области Лукину отказали в смягчении меры пресечения

Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47
28 февраля, 13:47
 
