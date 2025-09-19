https://ria.ru/20250919/eks-glava-2042875790.html

Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы, пишут СМИ

Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2025

Бывший глава аппарата Байдена признал его когнитивные проблемы, пишут СМИ

Бывший глава аппарата Белого дома Джеффри Зинтс, работавший при экс-президенте Джо Байдене, признал, что во время провальных дебатов с тогда еще кандидатом на... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T04:38:00+03:00

2025-09-19T04:38:00+03:00

2025-09-19T05:14:00+03:00

в мире

сша

атланта

джо байден

джилл байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_aea0ecc9c9a26c4a46a64184e09557f1.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Бывший глава аппарата Белого дома Джеффри Зинтс, работавший при экс-президенте Джо Байдене, признал, что во время провальных дебатов с тогда еще кандидатом на высший пост в стране Дональдом Трампом "мысленные зависания" Байдена были беспрецедентными, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, ознакомленный со скриптом показаний Зинтса перед конгрессом. Американские СМИ сошлись во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня 2024 года в Атланте. Тогда еще действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. "Предвыборный штаб Байдена и Белый дом тогда отмахнулись от бессвязной речи (Байдена на дебатах - ред.), заявив, что у президента "простуда", хотя через несколько минут после окончания дебатов его заметили в (кафе - ред.) Waffle House. Но Зинтс утверждал, что "мысленные зависания", которые видели помощники, были беспрецедентными", - пишет издание. По словам Зинтса, за то время, что Байден был у власти, его память и способность принимать решения ухудшились. А после провальных дебатов Зинтс говорил врачу Байдена Кевину О'Коннору, что их начальнику нужно пройти "полное медицинское обследование", сообщает New York Post. Чиновник также отметил, что Байдену стало трудно держать в памяти даты и имена, а решения стали приниматься не за три совещания, а уже за четыре. "Первая леди Джилл Байден просила, чтобы график ее мужа не слишком "нагружали" и чтобы ему позволяли "возвращаться в резиденцию" пораньше", - рассказал собеседник издания. Кроме того, по данным источника, заместитель Зинтса Энни Томасини говорила с ним о том, чтобы сократить расстояния, которые Байден должен преодолевать пешком, а также количество лестниц, на которые ему надо взбираться. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250402/bajden-2008932621.html

https://ria.ru/20250918/tramp-2042810195.html

https://ria.ru/20250505/bayden-2014983644.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, атланта, джо байден, джилл байден, дональд трамп