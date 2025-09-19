https://ria.ru/20250919/ek-2042999474.html

ЕК предложила запретить импорт СПГ из России к 2027 году

ЕК предложила запретить импорт СПГ из России к 2027 году

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая...

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает полностью запретить импорт СПГ из России к январю 2027 года, заявила в пятницу глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы предлагаем полный запрет на импорт российского СПГ к январю 2027 года", - говорится в её заявлении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

