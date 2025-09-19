https://ria.ru/20250919/ek-2042992283.html

FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России

FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России - РИА Новости, 19.09.2025

FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России

Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает

в мире

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

россия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.

венгрия

брюссель

будапешт

россия

2025

