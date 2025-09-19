Рейтинг@Mail.ru
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ek-2042992283.html
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России - РИА Новости, 19.09.2025
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России
Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:16:00+03:00
2025-09-19T15:16:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102331/20/1023312019_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_5d7d08b14384b14ed898d88d1f257a81.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250919/ek-2042990913.html
венгрия
брюссель
будапешт
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102331/20/1023312019_74:0:1927:1390_1920x0_80_0_0_7bd71133e58fd850dbc32a72b02a5103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России

FT: ЕК может разморозить 550 миллионов евро для Венгрии ради санкций против РФ

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует разморозить около 550 миллионов евро для Венгрии на фоне стремления Брюсселя избежать вето Будапешта на новые санкции против РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия планирует разморозить примерно 550 миллионов евро фондов ЕС для Венгрии, Брюссель стремится преодолеть вето премьера (Венгрии - ред.) Виктора Орбана на новые санкции против России", - говорится в публикации.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
Вчера, 15:12
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала