12:06 19.09.2025 (обновлено: 12:43 19.09.2025)
СМИ узнали о планах ЕК по запрету импорта российского СПГ
СМИ узнали о планах ЕК по запрету импорта российского СПГ
экономика
еврокомиссия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Еврокомиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, в рамках 19-го пакета санкций против Москвы", - пишет агентство.
экономика, еврокомиссия
Экономика, Еврокомиссия
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Еврокомиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, в рамках 19-го пакета санкций против Москвы", - пишет агентство.
Медведев: Россия ответит на проект претензионной комиссии для Украины
ЭкономикаЕврокомиссия
 
 
