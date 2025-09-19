https://ria.ru/20250919/ek-2042947265.html
СМИ узнали о планах ЕК по запрету импорта российского СПГ
2025-09-19T12:06:00+03:00
2025-09-19T12:06:00+03:00
2025-09-19T12:43:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Еврокомиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, в рамках 19-го пакета санкций против Москвы", - пишет агентство.
