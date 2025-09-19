https://ria.ru/20250919/efimov-2042865966.html

Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек

Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2025

Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек

На северо-востоке Москвы в результате реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) появится почти 21 тысяча рабочих мест, рассказал заммэра... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:12:00+03:00

2025-09-19T11:12:00+03:00

2025-09-19T11:12:00+03:00

москва

марьина роща

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На северо-востоке Москвы в результате реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) появится почти 21 тысяча рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На данный момент в этой части Москвы идет работа над четырьмя проектами КРТ, которые вместе занимают более 13 гектаров."В районах Бабушкинский, Бутырский, Лианозово и Марьина Роща построят 373 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 113,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Таким образом, общее количество площадок, реорганизуемых в округе по программе комплексного развития территорий, достигло 12. В совокупности на них возведут около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что благодаря этим 12 проектам в Северо-Восточном округе появятся рабочие места почти для 21 тысячи человек.Как указали в пресс-службе градкомплекса, планируется реорганизовать площадки шести бывших промзон, а также участки на улице Череповецкой, Енисейской и Милашенкова.Помимо жилья, в округе еще построят общественно-деловые объекты и предприятия площадью около 1,3 миллиона "квадратов", отмечает в сообщении градкомплекса. Например, на месте промзоны "Северянин"появится технопарк и образовательный комплекс. Детский сад и спортивный объект построят на месте промзоны "Калибр", а после редевелопмента промзоны "Алтуфьевское шоссе" будут созданы четыре технопарка, два общественно-деловых центра и учебный комплекс, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250917/moskva-2042365780.html

https://ria.ru/20250918/efimov-2042581947.html

москва

марьина роща

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, марьина роща, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы