Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек - РИА Новости, 19.09.2025
11:12 19.09.2025
Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек
Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На северо-востоке Москвы в результате реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) появится почти 21 тысяча рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На данный момент в этой части Москвы идет работа над четырьмя проектами КРТ, которые вместе занимают более 13 гектаров."В районах Бабушкинский, Бутырский, Лианозово и Марьина Роща построят 373 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 113,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Таким образом, общее количество площадок, реорганизуемых в округе по программе комплексного развития территорий, достигло 12. В совокупности на них возведут около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что благодаря этим 12 проектам в Северо-Восточном округе появятся рабочие места почти для 21 тысячи человек.Как указали в пресс-службе градкомплекса, планируется реорганизовать площадки шести бывших промзон, а также участки на улице Череповецкой, Енисейской и Милашенкова.Помимо жилья, в округе еще построят общественно-деловые объекты и предприятия площадью около 1,3 миллиона "квадратов", отмечает в сообщении градкомплекса. Например, на месте промзоны "Северянин"появится технопарк и образовательный комплекс. Детский сад и спортивный объект построят на месте промзоны "Калибр", а после редевелопмента промзоны "Алтуфьевское шоссе" будут созданы четыре технопарка, два общественно-деловых центра и учебный комплекс, добавили в пресс-службе.
Ефимов: 12 проектов КРТ в СВАО обеспечат работой более 20 тысяч человек

Ефимов: более 20 тысяч человек получат работу в рамках 12 проектов КРТ в СВАО

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На северо-востоке Москвы в результате реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) появится почти 21 тысяча рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
На данный момент в этой части Москвы идет работа над четырьмя проектами КРТ, которые вместе занимают более 13 гектаров.
"В районах Бабушкинский, Бутырский, Лианозово и Марьина Роща построят 373 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 113,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Таким образом, общее количество площадок, реорганизуемых в округе по программе комплексного развития территорий, достигло 12. В совокупности на них возведут около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что благодаря этим 12 проектам в Северо-Восточном округе появятся рабочие места почти для 21 тысячи человек.
Как указали в пресс-службе градкомплекса, планируется реорганизовать площадки шести бывших промзон, а также участки на улице Череповецкой, Енисейской и Милашенкова.
Помимо жилья, в округе еще построят общественно-деловые объекты и предприятия площадью около 1,3 миллиона "квадратов", отмечает в сообщении градкомплекса. Например, на месте промзоны "Северянин"появится технопарк и образовательный комплекс. Детский сад и спортивный объект построят на месте промзоны "Калибр", а после редевелопмента промзоны "Алтуфьевское шоссе" будут созданы четыре технопарка, два общественно-деловых центра и учебный комплекс, добавили в пресс-службе.
