Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
15:53 19.09.2025 (обновлено: 16:02 19.09.2025)
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. Как подчеркивали в Генпрокуратуре, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, а его участники наряду с ритуальными убийствами совершают преступления против несовершеннолетних."Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма* (Международное движение сатанистов*)", - говорится в перечне.* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, генеральная прокуратура рф
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.
В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. Как подчеркивали в Генпрокуратуре, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, а его участники наряду с ритуальными убийствами совершают преступления против несовершеннолетних.
"Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма* (Международное движение сатанистов*)", - говорится в перечне.
* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов
