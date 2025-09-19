https://ria.ru/20250919/dvizhenie-2043005916.html

Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов

Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025

Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов

Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:53:00+03:00

2025-09-19T15:53:00+03:00

2025-09-19T16:02:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747008787_0:873:2048:2025_1920x0_80_0_0_e4f8d553820c6814ed67a1fd978132cb.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. Как подчеркивали в Генпрокуратуре, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, а его участники наряду с ритуальными убийствами совершают преступления против несовершеннолетних."Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма* (Международное движение сатанистов*)", - говорится в перечне.* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250916/rossija-2042134245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, генеральная прокуратура рф