https://ria.ru/20250919/dvizhenie-2043005916.html
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.09.2025
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:53:00+03:00
2025-09-19T15:53:00+03:00
2025-09-19T16:02:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747008787_0:873:2048:2025_1920x0_80_0_0_e4f8d553820c6814ed67a1fd978132cb.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запрещенное в России "Международное движение сатанистов"* включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается на сайте ведомства.В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским и запретил его. Как подчеркивали в Генпрокуратуре, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, а его участники наряду с ритуальными убийствами совершают преступления против несовершеннолетних."Национальная часть. Организации: 1. Международное движение сатанизма* (Международное движение сатанистов*)", - говорится в перечне.* Движение внесено в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250916/rossija-2042134245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747008787_0:462:2048:1998_1920x0_80_0_0_b4cda853a6590f644a21baeda4204b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, генеральная прокуратура рф
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Генеральная прокуратура РФ
Движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Международное движение сатанистов внесли в перечень террористов и экстремистов