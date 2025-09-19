https://ria.ru/20250919/dvigatel-2043060371.html

В Кремле рассказали об испытаниях двигателя-демонстратора технологий ПД-35

2025-09-19T18:28:00+03:00

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Стендовые испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 проходят успешно, выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край. "Сейчас созданный двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) успешно проходит испытания на самом большом в стране открытом испытательном стенде. Выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента. Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий, в том числе новые материалы, покрытия, конструктивные решения. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 изготовили в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". Двигатель ПД-35 – это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн, указано в справочных материалах. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком ПД-35 является "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех".

