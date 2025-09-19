Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали об испытаниях двигателя-демонстратора технологий ПД-35 - РИА Новости, 19.09.2025
18:28 19.09.2025
В Кремле рассказали об испытаниях двигателя-демонстратора технологий ПД-35
Стендовые испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 проходят успешно, выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более... РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Стендовые испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 проходят успешно, выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край. "Сейчас созданный двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) успешно проходит испытания на самом большом в стране открытом испытательном стенде. Выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента. Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий, в том числе новые материалы, покрытия, конструктивные решения. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 изготовили в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". Двигатель ПД-35 – это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн, указано в справочных материалах. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком ПД-35 является "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех".
россия, пермский край, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, ддт, ростех
Россия, Пермский край, Владимир Путин, Объединенная двигателестроительная корпорация, ДДТ, Ростех
© Фото : ОДКИспытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35
© Фото : ОДК
Испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Стендовые испытания двигателя-демонстратора технологий ПД-35 проходят успешно, выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн, указано в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Пермский край.
«
"Сейчас созданный двигатель-демонстратор технологий (ДДТ) успешно проходит испытания на самом большом в стране открытом испытательном стенде. Выполнено более 50 запусков, при выходе на взлетный режим достигнута тяга более 35 тонн", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой президента.
Реализация программы "Двигатель ПД-35" началась в 2017 году. Для него были разработаны и внедряются 20 новых критических технологий, в том числе новые материалы, покрытия, конструктивные решения. Двигатель-демонстратор технологий ПД-35 изготовили в 2023 году, а его испытания начались в прошлом году на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель".
Двигатель ПД-35 – это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн, указано в справочных материалах. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности.
Разработчиком ПД-35 является "ОДК-Авиадвигатель", изготовитель - "ОДК-Пермские моторы", исполнитель - Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию "Ростех".
