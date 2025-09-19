В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека

https://ria.ru/20250919/dtp-2043086650.html

Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной... РИА Новости, 19.09.2025

происшествия

kia rio

россия

тульская область

ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. "Сегодня, в 18.26 на 17-м километре автодороги "Тула – Новомосковск", по предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Kia, в которой погибли водитель и пассажиры, по предварительной информации, являлась автомобилем такси. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устраняют последствия аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

россия

тульская область

2025

происшествия, kia rio, россия, тульская область