В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека
2025-09-19T20:42:00+03:00
ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. "Сегодня, в 18.26 на 17-м километре автодороги "Тула – Новомосковск", по предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Kia, в которой погибли водитель и пассажиры, по предварительной информации, являлась автомобилем такси. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устраняют последствия аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
