Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/dtp-2043086650.html
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека - РИА Новости, 19.09.2025
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека
Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:42:00+03:00
2025-09-19T20:42:00+03:00
происшествия
kia rio
россия
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. &quot;Сегодня, в 18.26 на 17-м километре автодороги &quot;Тула – Новомосковск&quot;, по предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля&quot;, - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Kia, в которой погибли водитель и пассажиры, по предварительной информации, являлась автомобилем такси. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устраняют последствия аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, kia rio, россия, тульская область
Происшествия, Kia Rio, Россия, Тульская область
В ДТП с автобусом в Тульской области погибли три человека

Водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП с автобусом под Тулой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Водитель и два пассажира Kia погибли в результате столкновения с автобусом на трассе "Тула – Новомосковск", сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«

"Сегодня, в 18.26 на 17-м километре автодороги "Тула – Новомосковск", по предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Kia, в которой погибли водитель и пассажиры, по предварительной информации, являлась автомобилем такси.
Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устраняют последствия аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Последствия столкновения двух автобусов на улице Грина в Северном Бутово в Москве, 6 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
2 сентября, 13:01
 
ПроисшествияKia RioРоссияТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала