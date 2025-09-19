Рейтинг@Mail.ru
Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/drony-2042935990.html
Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки
Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 19.09.2025
Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки
Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией приграничного Шебекинского округа за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:35:00+03:00
2025-09-19T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией приграничного Шебекинского округа за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и зафиксированы атаки 121 БПЛА, из них 86 были сбиты и подавлены. За медицинской помощью обратились 4 человека. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, двух предприятиях и девяти транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено два снаряда и совершены атаки 85 дронов, 76 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районах совершены атаки шести дронов, в селе Грузское пострадала мирная жительница, в Валуйском округе выпущено два боеприпаса и нанесены удары восьми беспилотников. По данным главы области, в Грайворонском округе совершены атаки двух БПЛА, в Краснояружском районе с беспилотников сброшены 12 взрывных устройств. "Вчера ещё одна сотрудница правительства обратилась за медицинской помощью после атаки беспилотника в Белгороде 17 сентября. Женщине оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно. В Белгородском районе… совершены атаки восьми беспилотников, пять из которых сбиты. В селе Никольское от удара по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250919/vsu-2042911224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки

Более 70 БПЛА ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией приграничного Шебекинского округа за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и зафиксированы атаки 121 БПЛА, из них 86 были сбиты и подавлены. За медицинской помощью обратились 4 человека. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, двух предприятиях и девяти транспортных средствах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества
Вчера, 10:20
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено два снаряда и совершены атаки 85 дронов, 76 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районах совершены атаки шести дронов, в селе Грузское пострадала мирная жительница, в Валуйском округе выпущено два боеприпаса и нанесены удары восьми беспилотников. По данным главы области, в Грайворонском округе совершены атаки двух БПЛА, в Краснояружском районе с беспилотников сброшены 12 взрывных устройств.
"Вчера ещё одна сотрудница правительства обратилась за медицинской помощью после атаки беспилотника в Белгороде 17 сентября. Женщине оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно. В Белгородском районе… совершены атаки восьми беспилотников, пять из которых сбиты. В селе Никольское от удара по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала