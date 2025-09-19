Более 70 дронов ВСУ атаковали один из округов Белгородской области за сутки
Более 70 БПЛА ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией приграничного Шебекинского округа за прошедшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в семи районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и зафиксированы атаки 121 БПЛА, из них 86 были сбиты и подавлены. За медицинской помощью обратились 4 человека. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, двух предприятиях и девяти транспортных средствах.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено два снаряда и совершены атаки 85 дронов, 76 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районах совершены атаки шести дронов, в селе Грузское пострадала мирная жительница, в Валуйском округе выпущено два боеприпаса и нанесены удары восьми беспилотников. По данным главы области, в Грайворонском округе совершены атаки двух БПЛА, в Краснояружском районе с беспилотников сброшены 12 взрывных устройств.
"Вчера ещё одна сотрудница правительства обратилась за медицинской помощью после атаки беспилотника в Белгороде 17 сентября. Женщине оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно. В Белгородском районе… совершены атаки восьми беспилотников, пять из которых сбиты. В селе Никольское от удара по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
