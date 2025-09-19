https://ria.ru/20250919/dron-2043033162.html

Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре

Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре

Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов."Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения, им была оказана медицинская помощь.

