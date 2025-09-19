https://ria.ru/20250919/dron-2043033162.html
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 19.09.2025
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:21:00+03:00
2025-09-19T17:21:00+03:00
2025-09-19T17:27:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043034625_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f18629cb7f3484839e57136b770cd28b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов."Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения, им была оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043034625_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_26605d658a46badee3125738a8353701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре, пострадали двое