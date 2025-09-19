Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 19.09.2025 (обновлено: 17:27 19.09.2025)
Украинский дрон атаковал АЗС в Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов."Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС", - написал Пухов в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения, им была оказана медицинская помощь.
© Фото : соцсетиПоследствия атаки дрона ВСУ на АЗС в Энергодаре
Последствия атаки дрона ВСУ на АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки дрона ВСУ на АЗС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал АЗС в городе Энергодар Запорожской области, повреждено несколько автомобилей, пострадало два человека, сообщил глава города Максим Пухов.
"Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара. Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения, им была оказана медицинская помощь.
Специальная военная операция на Украине
Энергодар
Вооруженные силы Украины
Запорожская область
Происшествия
 
 
