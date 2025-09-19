https://ria.ru/20250919/dron-2043029161.html
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 19.09.2025
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО с 13.00 мск до 16.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T17:08:00+03:00
2025-09-19T17:08:00+03:00
2025-09-19T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 13.00 мск до 16.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого сентября с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре БПЛА