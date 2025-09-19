Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 19.09.2025
Силы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО с 13.00 мск до 16.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 13.00 мск до 16.00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого сентября с 13.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
