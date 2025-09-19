https://ria.ru/20250919/dron-2042958074.html
Житель Курской области погиб при атаке дрона
Житель Курской области погиб при атаке дрона
КУРСК,19 сен - РИА Новости. Украинский дрон атаковал мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, еще один пострадавший был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района. К глубокой скорби, в результате удара мужчина скончался. Приношу искренние соболезнования близким. Это тяжёлая потеря", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что ещё один дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. "В результате удара осколочное ранение получил 36-летний мужчина. Его в ближайшее время доставят в больницу, чтобы оказать всю необходимую помощь. Прошу всех быть крайне внимательными! Подлые преступления врага не прекращаются. Берегите себя!", - сообщил врио губернатора региона.
