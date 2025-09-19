https://ria.ru/20250919/donory-2043014806.html

Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года

Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года - РИА Новости, 19.09.2025

Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года

Количество жителей Московской области, участвующих в программе донорства, значительно увеличилось в текущем году. С января регион собрал более 55 т крови и ее... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:36:00+03:00

2025-09-19T16:36:00+03:00

2025-09-19T16:36:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728122594_0:125:2130:1323_1920x0_80_0_0_b9e7f76921e4ed905550ed4bae4ef30f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Количество жителей Московской области, участвующих в программе донорства, значительно увеличилось в текущем году. С января регион собрал более 55 т крови и ее компонентов, что существенно превосходит показатели предыдущего года, сообщил 360.ru.Эти биологические материалы необходимы для спасения жизней пациентов, оказавшихся в критическом состоянии после дорожно-транспортных происшествий, тяжелых ожогов, онкологических заболеваний, а также для младенцев, родившихся раньше срока."Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.Стать донором можно с 18 лет. Предварительно нужно пройти медицинское обследование. Донорские акции проводятся как в специализированных учреждениях Московского областного центра крови и его филиалах, так и посредством мобильных пунктов забора крови, организуемых в разных районах Подмосковья.За особые заслуги государство поощряет активных участников программы присвоением звания "Почетный донор": для этого достаточно сдать кровь минимум 40 раз, плазму – 60 раз либо сочетать обе процедуры.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)