Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года
Новости Подмосковья
 
16:36 19.09.2025
Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года
Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года - РИА Новости, 19.09.2025
Жители Подмосковья сдали более 55 т донорской крови с начала 2025 года
Количество жителей Московской области, участвующих в программе донорства, значительно увеличилось в текущем году. С января регион собрал более 55 т крови и ее... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Количество жителей Московской области, участвующих в программе донорства, значительно увеличилось в текущем году. С января регион собрал более 55 т крови и ее компонентов, что существенно превосходит показатели предыдущего года, сообщил 360.ru.Эти биологические материалы необходимы для спасения жизней пациентов, оказавшихся в критическом состоянии после дорожно-транспортных происшествий, тяжелых ожогов, онкологических заболеваний, а также для младенцев, родившихся раньше срока."Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.Стать донором можно с 18 лет. Предварительно нужно пройти медицинское обследование. Донорские акции проводятся как в специализированных учреждениях Московского областного центра крови и его филиалах, так и посредством мобильных пунктов забора крови, организуемых в разных районах Подмосковья.За особые заслуги государство поощряет активных участников программы присвоением звания "Почетный донор": для этого достаточно сдать кровь минимум 40 раз, плазму – 60 раз либо сочетать обе процедуры.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкДонорская кровь
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Количество жителей Московской области, участвующих в программе донорства, значительно увеличилось в текущем году. С января регион собрал более 55 т крови и ее компонентов, что существенно превосходит показатели предыдущего года, сообщил 360.ru.
Эти биологические материалы необходимы для спасения жизней пациентов, оказавшихся в критическом состоянии после дорожно-транспортных происшествий, тяжелых ожогов, онкологических заболеваний, а также для младенцев, родившихся раньше срока.
"Наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым донорам", – подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Стать донором можно с 18 лет. Предварительно нужно пройти медицинское обследование. Донорские акции проводятся как в специализированных учреждениях Московского областного центра крови и его филиалах, так и посредством мобильных пунктов забора крови, организуемых в разных районах Подмосковья.
За особые заслуги государство поощряет активных участников программы присвоением звания "Почетный донор": для этого достаточно сдать кровь минимум 40 раз, плазму – 60 раз либо сочетать обе процедуры.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала