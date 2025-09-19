https://ria.ru/20250919/dnr-2043098475.html
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.09.2025
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР
Еще один мирный житель пострадал в ДНР в пятницу в результате атак со стороны украинских войск, окончательное число пострадавших от ударов в республике достигло РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:12:00+03:00
2025-09-19T22:12:00+03:00
2025-09-19T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
марьинка (днр)
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в ДНР в пятницу в результате атак со стороны украинских войск, окончательное число пострадавших от ударов в республике достигло двух человек, сообщил глава Республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненом мирном жителе, пострадавшем в результате атаки БПЛА ВСУ по автомобилю в поселке станции "Никитовка". "Два мирных жителя Республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Марьинке городского округа Донецк из-за подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250919/foto-2043097236.html
горловка
донецкая народная республика
марьинка (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, марьинка (днр), денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР
Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР пострадали два мирных жителя