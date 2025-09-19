Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 19.09.2025
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР
Еще один мирный житель пострадал в ДНР в пятницу в результате атак со стороны украинских войск, окончательное число пострадавших от ударов в республике достигло РИА Новости, 19.09.2025
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в ДНР в пятницу в результате атак со стороны украинских войск, окончательное число пострадавших от ударов в республике достигло двух человек, сообщил глава Республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненом мирном жителе, пострадавшем в результате атаки БПЛА ВСУ по автомобилю в поселке станции "Никитовка". "Два мирных жителя Республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Марьинке городского округа Донецк из-за подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
горловка, донецкая народная республика, марьинка (днр), денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Марьинка (ДНР), Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о еще одном пострадавшем при атаках ВСУ в ДНР

Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в ДНР в пятницу в результате атак со стороны украинских войск, окончательное число пострадавших от ударов в республике достигло двух человек, сообщил глава Республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненом мирном жителе, пострадавшем в результате атаки БПЛА ВСУ по автомобилю в поселке станции "Никитовка".
"Два мирных жителя Республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1966 года рождения. В Марьинке городского округа Донецк из-за подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1989 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
На ВСУ обрушился шквал критики из-за публикаций об опорных пунктах
Вчера, 22:03
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМарьинка (ДНР)Денис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
