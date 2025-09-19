https://ria.ru/20250919/dnr-2042911630.html

ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска

ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 19.09.2025

ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:21:00+03:00

2025-09-19T10:21:00+03:00

2025-09-19T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы расчёты группировки выявили и поразили 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм пушку Д-20 противника. Цели были обнаружены с применением ударных беспилотников, после чего по ним нанесли прицельный артиллерийский удар… Расчёты лишают противника возможности вести эффективную оборону: уничтожают военное имущество и живую силу, блокируют пути подвоза и поражают пункты управления и огневые позиции украинской артиллерии. Всё это создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)