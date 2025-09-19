https://ria.ru/20250919/dnr-2042911630.html
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы расчёты группировки выявили и поразили 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм пушку Д-20 противника. Цели были обнаружены с применением ударных беспилотников, после чего по ним нанесли прицельный артиллерийский удар… Расчёты лишают противника возможности вести эффективную оборону: уничтожают военное имущество и живую силу, блокируют пути подвоза и поражают пункты управления и огневые позиции украинской артиллерии. Всё это создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.
северск
донецкая народная республика
