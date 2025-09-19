Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 19.09.2025
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2025
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе контрбатарейной борьбы расчёты группировки выявили и поразили 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм пушку Д-20 противника. Цели были обнаружены с применением ударных беспилотников, после чего по ним нанесли прицельный артиллерийский удар… Расчёты лишают противника возможности вести эффективную оборону: уничтожают военное имущество и живую силу, блокируют пути подвоза и поражают пункты управления и огневые позиции украинской артиллерии. Всё это создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.
безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы расчёты группировки выявили и поразили 122-мм гаубицу Д-30 и 152-мм пушку Д-20 противника. Цели были обнаружены с применением ударных беспилотников, после чего по ним нанесли прицельный артиллерийский удар… Расчёты лишают противника возможности вести эффективную оборону: уничтожают военное имущество и живую силу, блокируют пути подвоза и поражают пункты управления и огневые позиции украинской артиллерии. Всё это создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
