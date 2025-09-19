Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске будут судить экс-воспитательницу детсада, избившую девочку - РИА Новости, 19.09.2025
16:22 19.09.2025
В Новороссийске будут судить экс-воспитательницу детсада, избившую девочку
В Новороссийске будут судить экс-воспитательницу детсада, избившую девочку - РИА Новости, 19.09.2025
В Новороссийске будут судить экс-воспитательницу детсада, избившую девочку
Бывшая воспитательница детсада в Новороссийске, которая била девочку по лицу, предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении и ненадлежащем исполнении РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Бывшая воспитательница детсада в Новороссийске, которая била девочку по лицу, предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель в детском саду ударяет несколько раз плачущую девочку по лицу и голове после отказа от еды, при этом нецензурно выражается в присутствии остальных детей в группе. В кубанском управлении СК завели уголовное дело. По версии следствия, в августе 2025 года воспитатель, понимая, что в силу малолетнего возраста девочка находится в беспомощном состоянии, била ее по лицу. На лице у девочки после побоев остались кровоподтеки. "Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада, применившей физическую силу в отношении малолетней воспитанницы. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении краевого управления СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, заключили в СУСК.
новороссийск
россия
краснодарский край
В Новороссийске будут судить экс-воспитательницу детсада, избившую девочку

В Новороссийске будут судить избившего плачущую девочку экс-воспитателя детсада

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Бывшая воспитательница детсада в Новороссийске, которая била девочку по лицу, предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель в детском саду ударяет несколько раз плачущую девочку по лицу и голове после отказа от еды, при этом нецензурно выражается в присутствии остальных детей в группе. В кубанском управлении СК завели уголовное дело.
По версии следствия, в августе 2025 года воспитатель, понимая, что в силу малолетнего возраста девочка находится в беспомощном состоянии, била ее по лицу. На лице у девочки после побоев остались кровоподтеки.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада, применившей физическую силу в отношении малолетней воспитанницы. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении краевого управления СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, заключили в СУСК.
ПроисшествияНовороссийскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
