СК продолжил расследование дела против организаторов подрыва авто военного

2025-09-19T10:09:00+03:00
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Расследование дела в отношении организаторов подрыва автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщила она. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
