10:09 19.09.2025
СК продолжил расследование дела против организаторов подрыва авто военного
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Расследование дела в отношении организаторов подрыва автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщила она. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
© РИА НовостиСледственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы
© РИА Новости
Следственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Расследование дела в отношении организаторов подрыва автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, а также против других участников террористической группы выделено в отдельное производство, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщила она.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Появились кадры задержания агентов Украины, готовивших теракт в Петербурге
18 сентября, 08:23
 
