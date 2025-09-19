Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/delo-2042907138.html
В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера
В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера - РИА Новости, 19.09.2025
В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера
Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:04:00+03:00
2025-09-19T10:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962266444_0:2:1271:716_1920x0_80_0_0_394edeff7db2a6274d4614dcf484048e.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова*… Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова* направлено для передачи в суд", - сообщила она. Петренко добавила, что фигурант обвиняется в "приготовлении к теракту", "теракте", "незаконном обороте взрывчатки" и "незаконном изготовлении взрывчатки". Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250918/peterburg-2042841768.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962266444_12:0:967:716_1920x0_80_0_0_14c7e98fd2fb46b7ffb2a7c053387471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера

СК завершил расследование дела о подрыве машины офицера в Москве в 2024 году

© РИА НовостиСледственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы
Следственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости
Следственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова*… Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова* направлено для передачи в суд", - сообщила она.
Петренко добавила, что фигурант обвиняется в "приготовлении к теракту", "теракте", "незаконном обороте взрывчатки" и "незаконном изготовлении взрывчатки".
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Петербурге арестовали трех украинских агентов, готовивших теракт
18 сентября, 21:16
 
ПроисшествияМоскваРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала