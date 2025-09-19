В Москве завершили расследование дела о подрыве автомобиля офицера
СК завершил расследование дела о подрыве машины офицера в Москве в 2024 году
Следственные действия на месте преступления с обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), обвиняемого в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова*… Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова* направлено для передачи в суд", - сообщила она.
Петренко добавила, что фигурант обвиняется в "приготовлении к теракту", "теракте", "незаконном обороте взрывчатки" и "незаконном изготовлении взрывчатки".
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова*, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
