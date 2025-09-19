Рейтинг@Mail.ru
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов - РИА Новости, 19.09.2025
09:39 19.09.2025
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов - РИА Новости, 19.09.2025
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого во взятках, превышении полномочий и иных преступлениях, состоит из 56 томов,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:39:00+03:00
2025-09-19T09:39:00+03:00
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого во взятках, превышении полномочий и иных преступлениях, состоит из 56 томов, сообщил РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач. "Дело насчитывает 56 томов", - сказал адвокат. Защитник отметил, что они практически завершили ознакомление с материалами. В дальнейшем по делу Попова будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу. Вину генерал не признает. Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
россия
2025
происшествия, россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов

Дело обвиняемого во взятках экс-замминистра обороны Попова содержит 56 томов

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого во взятках, превышении полномочий и иных преступлениях, состоит из 56 томов, сообщил РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач.
"Дело насчитывает 56 томов", - сказал адвокат.
Защитник отметил, что они практически завершили ознакомление с материалами.
В дальнейшем по делу Попова будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу. Вину генерал не признает.
Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.
В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
