Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого во взятках, превышении полномочий и иных преступлениях, состоит из 56 томов, сообщил РИА Новости адвокат Попова Денис Сагач.
"Дело насчитывает 56 томов", - сказал адвокат.
Защитник отметил, что они практически завершили ознакомление с материалами.
В дальнейшем по делу Попова будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу. Вину генерал не признает.
Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Кроме того, считают в СК, в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.
В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы.
