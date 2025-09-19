https://ria.ru/20250919/chp-2042989146.html
Пожар в районе Аланьи не угрожает туристам, заявили в АТОР
2025-09-19T15:07:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожар в районе турецкой Аланьи на текущий момент не угрожает российским организованным туристам, их отдых проходит по плану, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе (АТОР). Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле турецкого курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов. Представители нескольких гостиниц на побережье сообщили РИА Новости, что пожар не мешает отдыху туристов, эвакуация отдыхающих не планируется. "На текущий момент огонь не угрожает российским организованным туристам в районе Аланьи. Их отдых проходит по плану. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет", - сказала Ломидзе. Она добавила, что, по информации от принимающих компаний туроператоров, очаги лесных пожаров в районе Аланьи расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на побережье. "Могут быть затронуты отдельные эко-отели в горах около Аланьи, однако они не востребованы у российских туристов, и наши туроператоры их не продают", - также указала она.
