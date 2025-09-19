https://ria.ru/20250919/chislo-2043101736.html
Число пострадавших при столкновении парома и сухогруза в Босфоре возросло
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе возросло до 12, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Руководство провинции Стамбул ранее сообщало о восьми госпитализированных после инцидента. "В результате инцидента жертв нет, пострадали 12 человек… загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства. Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса. Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Начато расследование инцидента. Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточнили власти провинции Стамбул.
