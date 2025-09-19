Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при столкновении парома и сухогруза в Босфоре возросло
22:54 19.09.2025
Число пострадавших при столкновении парома и сухогруза в Босфоре возросло
Число пострадавших при столкновении парома и сухогруза в Босфоре возросло
в мире
стамбул
турция
панама
босфор
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе возросло до 12, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Руководство провинции Стамбул ранее сообщало о восьми госпитализированных после инцидента. "В результате инцидента жертв нет, пострадали 12 человек… загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства. Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса. Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Начато расследование инцидента. Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточнили власти провинции Стамбул.
стамбул
турция
панама
босфор
в мире, стамбул, турция, панама, босфор
В мире, Стамбул, Турция, Панама, Босфор
Число пострадавших при столкновении парома с сухогрузом в Босфоре возросло до 12

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует пролив Босфор
Катер полиции патрулирует пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Катер полиции патрулирует пролив Босфор. Архивное фото
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе возросло до 12, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Руководство провинции Стамбул ранее сообщало о восьми госпитализированных после инцидента.
"В результате инцидента жертв нет, пострадали 12 человек… загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства.
Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса.
Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Начато расследование инцидента. Оба судна отбуксированы, на месте работает береговая охрана, уточнили власти провинции Стамбул.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
7 марта, 23:37
 
