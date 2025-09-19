https://ria.ru/20250919/cheljabinsk-2042986532.html

Суд вынес приговор по делу о мальчике, сбитом трамваем в Челябинске

Суд вынес приговор по делу о мальчике, сбитом трамваем в Челябинске - РИА Новости, 19.09.2025

Суд вынес приговор по делу о мальчике, сбитом трамваем в Челябинске

Суд взыскал 1 миллион рублей с ООО "Челябинский городской электрический транспорт" в пользу мальчика, которого трамвай сбил при переходе дороги на зеленый... РИА Новости, 19.09.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Суд взыскал 1 миллион рублей с ООО "Челябинский городской электрический транспорт" в пользу мальчика, которого трамвай сбил при переходе дороги на зеленый сигнал светофора, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщала ГАИ, днем 20 января около дома 305е по проспекту Победы в Челябинске трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате травмы получил несовершеннолетний, который доставлен в медучреждение. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, по данным прокуратуры, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ООО "Челябинский городской электрический транспорт" морального вреда в пользу ребенка. "Курчатовский районный суд Челябинска взыскал в пользу несовершеннолетнего с ООО "Челябинский городской электрический транспорт" компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Пресс-центр отмечает, что в результате ДТП мальчик получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, он продолжает реабилитацию. По данным прокуратуры, 63-летняя водитель трамвая нарушила правила дорожного движения и требования должностной инструкции, так как во время движения производила реализацию билетов и проехала на запрещенный сигнал светофора. Водитель трамвая осуждена по части 1 статьи 264 УК РФ к 1 году ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1 год, добавляется в сообщении.

