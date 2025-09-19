Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
17:46 19.09.2025 (обновлено: 17:51 19.09.2025)
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу телеканал CBS.По данным телеканала, аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Как отмечает CBS, это станет уже второй личной встречей Трампа и аш-Шараа.
генеральная ассамблея оон, в мире, сирия, оон, дональд трамп, сша, ахмед аш-шараа
Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Сирия, ООН, Дональд Трамп, США, Ахмед аш-Шараа
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ

CBS: Трамп встретится с временным президентом Сирии аш-Шараа на Генассамблее ООН

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу телеканал CBS.
По данным телеканала, аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Как отмечает CBS, это станет уже второй личной встречей Трампа и аш-Шараа.
Постпред США рассказал о позиции Трампа по мирному процессу на Украине
