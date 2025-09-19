https://ria.ru/20250919/cbs-2043045182.html
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.09.2025
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу телеканал CBS.По данным телеканала, аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, станет первым сирийским лидером за 67 лет, выступающим на сессии Генассамблеи. Как отмечает CBS, это станет уже второй личной встречей Трампа и аш-Шараа.
Трамп встретится с временным президентом Сирии, сообщают СМИ
