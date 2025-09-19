Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 19.09.2025 (обновлено: 16:06 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/britaniya-2043004060.html
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе - РИА Новости, 19.09.2025
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе
Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и грузинского бизнесмена Левана Васадзе, говорится в сообщении британского... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:49:00+03:00
2025-09-19T16:06:00+03:00
в мире
грузия
великобритания
сша
отар парцхаладзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и грузинского бизнесмена Левана Васадзе, говорится в сообщении британского минфина.Сообщается, что Парцхаладзе якобы "получал выгоду от правительства России", работая директором брокерской компании, занятой в секторе финансовых услуг и строительстве и якобы имеющей "стратегическое значение для правительства России".Парцхаладзе также находится под санкциями США с 2023 года.Васадзе якобы содействовал "дестабилизации и подрыве территориальной целостности" Украины.
https://ria.ru/20250919/sudno-2043002011.html
грузия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, великобритания, сша, отар парцхаладзе
В мире, Грузия, Великобритания, США, Отар Парцхаладзе
Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе

Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии и бизнесмена Васадзе

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и грузинского бизнесмена Левана Васадзе, говорится в сообщении британского минфина.
Сообщается, что Парцхаладзе якобы "получал выгоду от правительства России", работая директором брокерской компании, занятой в секторе финансовых услуг и строительстве и якобы имеющей "стратегическое значение для правительства России".
Парцхаладзе также находится под санкциями США с 2023 года.
Васадзе якобы содействовал "дестабилизации и подрыве территориальной целостности" Украины.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
Вчера, 15:44
 
В миреГрузияВеликобританияСШАОтар Парцхаладзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала