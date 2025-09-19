https://ria.ru/20250919/britaniya-2043004060.html

Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе

Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе - РИА Новости, 19.09.2025

Британия ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе

Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и грузинского бизнесмена Левана Васадзе, говорится в сообщении британского... РИА Новости, 19.09.2025

ЛОНДОН, 19 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и грузинского бизнесмена Левана Васадзе, говорится в сообщении британского минфина.Сообщается, что Парцхаладзе якобы "получал выгоду от правительства России", работая директором брокерской компании, занятой в секторе финансовых услуг и строительстве и якобы имеющей "стратегическое значение для правительства России".Парцхаладзе также находится под санкциями США с 2023 года.Васадзе якобы содействовал "дестабилизации и подрыву территориальной целостности" Украины.

