Бречалов поздравил сотрудников заводов Удмуртии с Днем оружейника

19.09.2025

УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, поздравляя сотрудников региональных заводов с Днём оружейника, назвал их работу трудовым подвигом, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственные награды сотрудникам республиканских заводов. Торжественный прием в День оружейника состоялся сегодня в Театре оперы и балета имени Чайковского, 37 сотрудников предприятий ОПК региона получили высокие награды и благодарности за свой труд и достижения в сфере оборонной промышленности", - говорится в сообщении. Сегодня в Удмуртии порядка 70 тысяч жителей заняты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Инженеры, конструкторы, технологи, производственники добиваются невероятных результатов. В 2025 году Удмуртия удерживает лидирующие позиции в отрасли и входит в топ-5 по индексу обрабатывающей промышленности среди всех регионов страны. Среди субъектов ПФО республика в тройке лидеров по этому показателю. По итогам 7 месяцев общий объем промышленного производства составил 784,7 миллиарда рублей, следует из релиза. Отмечается, что республика удерживает за собой славу одного из столпов отечественного военно-промышленного комплекса. Национальную безопасность страны обеспечивают сотрудники ИЭМЗ "Купол", Воткинского завода, мотозавода "Аксион-Холдинг", концерна "Калашников", Сарапульского электрогенераторного завода, Ижевского механического и многих других предприятий. Глава Удмуртии поздравил оружейников с их профессиональным праздником и отметил вклад удмуртских мастеров в выполнение задач СВО. "С февраля 2022 года наши предприятия перестраивают свои производства для нужд специальной военной операции. Это настоящий трудовой подвиг, колоссальная работа каждого из наших заводчан. Удмуртия кратно нарастила объемы выпуска военной техники и оружия. Мы в срок и, что важно, качественно выполняем гособоронзаказ. Не так давно я встречался с нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства оказывает особое внимание нашим заводам и высоко ценит труд каждого коллектива", - цитирует пресс-служба Бречалова. Он отметил, что только за последний год в Удмуртии четыре предприятия были удостоены высокой награды — ордена Российской Федерации "За доблестный труд". Это Воткинский завод, концерн "Калашников", "Ижевские беспилотные системы" и ИЭМЗ "Купол". "Сегодня президент страны ставит нам новую задачу — увеличение производства продукции гражданского и двойного назначения. И мы с этим успешно справляемся", - сказал Александр Бречалов. По данным пресс-службы, доля гражданской продукции у предприятий ОПК региона составляет 22%. Например, "Аксион" модернизирует выпускаемые ими дефибрилляторы, концерн "Калашников" — спортивное и охотничье оружие, сарапульский "Элеконд" — танталовые конденсаторы для нефтяной и даже космической отраслей, СЭГЗ — электродвигатели для российских трамваев и двигатели-генераторы для автомобилей Aurus, ЧМЗ — продукцию из циркония, которая используется для мирного атома. "На торжественном приеме заводчанам вручили ордена Почета, орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сотрудникам предприятий были присвоены почетные звания "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации" и "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Некоторые оружейники удостоены медалей министерства обороны Российской Федерации "За трудовую доблесть", "Генерал армии Хрулев" и "Михаил Калашников", - следует из релиза. Награды получили представители ключевых специальностей, задействованные в полном цикле создания знаменитых изделий ИЭМЗ "Купол". Это конструкторы, которые разрабатывают и модернизируют технику, обеспечивая высокую эффективность её работы. Квалифицированные рабочие, чей труд требует микронной точности исполнения. Руководители направления по работе с персоналом, которые в условиях растущих задач и производственных планов обеспечивают завод нужными кадрами и работают на перспективу — реализуют проекты ранней профориентации, занимаются подготовкой будущих инженеров буквально со школьной скамьи, рассказали в пресс-службе. Наградой был отмечен слесарь-сборщик из Воткинска. Специалист отвечает за сборку сложнейших изделий, результат труда десятков подразделений завода и сотен рабочих и специалистов. Такие ответственные задания под силу только самым опытным и умелым мастерам. Еще одним награжденным сотрудником Воткинского завода стала токарь-револьверщик механосборочного цеха. Девушка отлично выполняет одну из самых трудных работ — обычно на таком оборудовании трудятся мужчины. В числе тех, кого отметили высокой наградой, и начальник лаборатории. Это, кстати, тоже представительница прекрасного пола. Мастер организует проверку изделий из металла и способна найти ответы на самые непростые вопросы, связанные со структурой металлов, определить пути обеспечения безусловного качества. Чествовали сегодня и сотрудников Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг". Многие из них имеют большой стаж работы на предприятии и передают его начинающим специалистам. Среди награжденных — представители различных профессий, которых объединяет труд, направленный на благо республики и России. Например, один из специалистов в настоящее время успешно обеспечивает конструкторскую подготовку, освоение и сопровождение производства продукции в интересах страны. Глава республики по достоинству оценил и труд сотрудников сарапульского завода "Элеконд", которые много лет посвятили производству российских конденсаторов. Они создают продукцию мирового уровня, которую ценят за надежность и долговечность. Заслуженные награды получили специалисты "Буммаша", один из которых трудится на предприятии уже с 1981 года. А второй сотрудник завода активно принимал участие в модернизации производства: внедрял системы охлаждения индуктора сталеплавильных печей, что существенно снизило простои всего цеха, вносил и реализовывал на практике свои рационализаторские предложения по улучшению работы энергетического сталеплавильного оборудования.

