https://ria.ru/20250919/brechalov-2043074036.html

Александр Бречалов открыл форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"

Александр Бречалов открыл форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов" - РИА Новости, 19.09.2025

Александр Бречалов открыл форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов", в котором принимают около тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:17:00+03:00

2025-09-19T19:17:00+03:00

2025-09-19T19:17:00+03:00

удмуртская республика

китай

турция

оаэ

александр бречалов

додо пицца

сколково

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов", в котором принимают около тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба руководителя региона. В сообщении говорится, что в ежегодном форуме принимают участие около 1 тысячи предпринимателей. Мероприятие проходит в девятый раз, оно приурочено к празднованию Дня оружейника. Основной целью мероприятия стал поиск ответов на самые актуальные вопросы бизнеса — от выхода на новые рынки до защиты от кибермошенничества. Поддержка предпринимательства соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Открыл площадку глава Удмуртии Александр Бречалов. "Вы являетесь драйверами тех изменений, которые происходят в республике. Это не только вопрос про прямое участие, это ваш повседневный труд, это налоги, которые вы платите в бюджет и очень важно, чтобы вы проецировали на себя все изменения, которые происходят в республике. Это ремонт и реконструкция дорог и тротуаров, создание новых общественных пространств, вам огромное за это спасибо. Отдельно хочу поблагодарить предпринимателей, которые сами инициируют какие-то изменения. Все те, у кого есть видение, как менять свою деревню, район, республику, я всегда на связи. Бизнес — это всегда сложно, это риск. Проблемы и вызовы в силу внешних каких-то обстоятельств, конкуренции неизбежны. Но талант предпринимателя, какие бы ни были вызовы и проблемы, это всегда найти в них возможности", - цитирует пресс-служба Бречалова. По данным пресс-службы, первой начала работу одна из ключевых площадок — закупочная сессия с представителями "Додо Пиццы". Сейчас у компании есть запрос на сыры и сырьё для производства моцареллы, пшеничную муку высшего сорта, сырокопчёные колбасы, мясные и куриные полуфабрикаты, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сиропы для напитков. Все это представили им 20 производителей из Удмуртии. Отмечается, что о пользе такого формата общения говорят сами предприниматели. "Сейчас мы поставляем свою продукцию, это говядина халяль и колбасы, не только на прилавки Удмуртии, но и в соседние регионы. При этом нам, как любому бизнесу, хочется расти, а возможность наладить сотрудничество с такими крупными компаниями — это очередной шаг в этом направлении. Здорово, что на площадке форума мы смогли представить свою продукцию напрямую покупателю и при этом не тратили время на переговоры и самостоятельно не искали возможности встретиться с представителями компании", - приводятся слова директора торгового дома "Люлинский" Ильнура Давлетова. Впечатлениями поделились специалисты и других компаний-участников форума. Андрей Перевощиков, заместитель директора по развитию компании "Ялога-НТ". "Мы изготавливаем комплексные пищевые добавки, сиропы, концентраты для напитков. Продукцию компании "Ялога-НТ" можно использовать в любом пищевом производстве. Мы уже работаем с производителями майонезов, молочной продукции, шоколада и хлебобулочных изделий. Но мы развиваемся и готовы осваивать новые ниши. Сегодня увидели заинтересованность нашей продукцией у представителей компании "Додо Пицца", надеемся на новое партнерство", - цитирует его пресс-служба. Еще одна закупочная сессия состоится 20 сентября. Совладелец сети бань "Siberia" побывает на площадках нескольких удмуртских компаний, производящих аксессуары для банного бизнеса. В этом году пополнил форум ещё один новый формат — международная биржа контактов. Представители 40 местных компаний в эти минуты проводят переговоры с предпринимателями из КНР, Турции, ОАЭ и Белоруссии. На переговоры с каждым — всего 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы оценить перспективы сотрудничества. Итогом встречи станут десятки полезных контактов и устных договоренностей, рассказали в пресс-службе. "Кроме того, действующие экспортеры, представители школы управления Сколково и специалисты центра поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии расскажут бизнесменам республики о перспективах выхода на рынки Азии и о том, как преодолеть возникающие при этом трудности, следует из сообщения. Отдельные площадки форума посвящены женскому предпринимательству и бизнесу, который запустили или планируют начать ветераны спецоперации. На площадке "СВОй бизнес" они получат инструменты, которые сэкономят месяцы проб и ошибок начинающих предпринимателей. Кроме того, ветеранам СВО расскажут о существующих в республике мерах поддержки, в том числе о льготном микрозайме Удмуртского фонда развития предпринимательства, добавили власти региона. "Не случайно мы проводим форум в День оружейника. У нас очень много представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в кооперации с крупными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Они более мобильны и быстрее адаптируются к переменам рынка, чем крупные заводы. МСП быстрее осваивают новые технологии и модернизируют свои производственные площадки. И все время учатся. Надеемся, что на нашем форуме каждый найдет ответы на свои вопросы — именно с таким расчетом мы писали программу "Сделано в Удмуртии", - процитировали директора корпорации развития Удмуртии Эмиля Бикмеева. Тему диверсификации бизнеса, работающего в сфере ОПК, участники форума обсудят за круглым столом. Они проговорят кейсы успешного переноса компетенций из сферы ОПК на гражданское производство, поделятся технологическими особенностями создания продукции двойного назначения. На площадке "Бизнес говорит" сами предприниматели республики расскажут о построении личного бренда, вовлеченности сотрудников, "химии" продаж, адаптации к постоянным изменениям алгоритмов маркетплейсов. В этом году по запросу бизнеса на форуме "Сделано в Удмуртии" была организована отдельная площадка, посвященная электронной торговле, говорится в релизе. "Проведение таких форумов крайне полезно для бизнеса - это возможность получить знания и навыки, организовать кооперацию и коллаборации, найти точки роста. Важно, что на форуме значительное место уделено развитию региональной самоидентичности, а также развитию и росту бизнеса. Спикеры - опытные практики, которые дают реальную пользу", - сообщает пресс-служба со ссылкой на советника заместителя министра экономического развития Российской Федерации Ольга Терно.

https://ria.ru/20250919/brechalov-2043073840.html

китай

турция

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, турция, оаэ, александр бречалов, додо пицца, сколково, владимир путин