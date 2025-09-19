Рейтинг@Mail.ru
Глава Удмуртии Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске
Удмуртская Республика
 
19:16 19.09.2025
Глава Удмуртии Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске
Глава Удмуртии Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске, на которой представлены более ста боевых машин, беспилотники, стрелковое оружие
УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске, на которой представлены более ста боевых машин, беспилотники, стрелковое оружие от региональных оборонных предприятий, сообщает пресс-служба руководителя республики. "В рамках празднования Дня оружейника на Центральной площади Ижевска развернулась выставка современной военной техники и новейших разработок. Экспозиция включает в себя образцы и макеты более 100 единиц боевых машин, беспилотных летательных аппаратов, стрелкового оружия, станков и ретроавтомобилей от ведущих оборонных предприятий региона: Ижевского электромеханического завода "Купол", Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг", Концерна "Калашников", Ижевского механического завода, Воткинского завода и других", - говорится в сообщении. Глава Удмуртии осмотрел выставку и пообщался с участниками. "Все предприятия, которые показывают сегодня свои разработки — одни из самых крупных игроков в промышленной индустрии России. Я горжусь ижевскими оружейниками, людьми, которые разработали эти изделия: инженерами, конструкторами, техниками и управленцами. Образцы вооружения и специальной военной техники наши военнослужащие применяют в зоне СВО. Они ориентированы на создание качественного продукта. Благодаря этому предприятия быстро занимают свою нишу на рынке, выходят на гособоронзаказ и с честью их выполняют. Поэтому для жителей Удмуртии, выставка — возможность увидеть достижения нашего ОПК и пообщаться с теми, кто стоит за этими разработками", - цитирует пресс-служба Бречалова. По данным пресс-службы, Ижевский электромеханический завод "Купол" представляет зенитные ракетные комплексы "ОСА", "ТОР" и "Тайфун ПВО". "Эти военные машины традиционно приковывают взгляды детей и взрослых. Помимо привычных ЗРК, в экспозиции "Купола" представлен арктический ТОР. Ранее горожане могли видеть его только на параде Победы, а теперь могут подробно рассмотреть его и пообщаться с консультантом, который рассказывает о принципах работы зенитных ракетных систем", - следует из релиза. В павильоне Концерна "Калашников" неполная разборка–сборка автомата Калашникова, линейка массогабаритных макетов изделий АК-12, АК74М-М, гражданским карабином MR1-М. "Калашников" презентует линейку мототехники собственного производства: мотоцикл ИЖ-49, ИЖ Юпитер 2 с коляской, электромотоцикл БМЭ, мотоцикл ИЖ Пульсар и два 4-х колесных электроавтомобиля. ИМЗ представляет широкую линейку оружия для первоначального обучения стрельбе: пневматические винтовки МР-512С, МР-61С, пневматические пистолеты МР-654, МР- 651КС в разных модификациях, МР-655К, МР-53М, рассказали в пресс-службе. Компания "Ижевские беспилотные системы" демонстрирует гостям выставки макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4", добавили в пресс-службе. "По поручению президента страны Владимира Путина, к 2030 году в России диверсификация и наращивание объемов выпуска гражданской продукции ОПК должны вырасти до 50%. В Удмуртии сейчас эта цифра составляет 22%. На выставке наши заводчане презентуют свои изделия, которые сегодня используются и в мирных целях. Например, ГК "Беспилотные системы" представляет линейку беспилотников "Supercam". Сейчас они применяются в зоне СВО и в гражданских сферах. Удмуртским лесникам эти аппараты помогают мониторить лесные пожары", - отмечают власти региона.
Глава Удмуртии Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске

УФА, 19 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов осмотрел выставку военной техники в Ижевске, на которой представлены более ста боевых машин, беспилотники, стрелковое оружие от региональных оборонных предприятий, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"В рамках празднования Дня оружейника на Центральной площади Ижевска развернулась выставка современной военной техники и новейших разработок. Экспозиция включает в себя образцы и макеты более 100 единиц боевых машин, беспилотных летательных аппаратов, стрелкового оружия, станков и ретроавтомобилей от ведущих оборонных предприятий региона: Ижевского электромеханического завода "Купол", Ижевского мотозавода "Аксион-холдинг", Концерна "Калашников", Ижевского механического завода, Воткинского завода и других", - говорится в сообщении.
Глава Удмуртии осмотрел выставку и пообщался с участниками. "Все предприятия, которые показывают сегодня свои разработки — одни из самых крупных игроков в промышленной индустрии России. Я горжусь ижевскими оружейниками, людьми, которые разработали эти изделия: инженерами, конструкторами, техниками и управленцами. Образцы вооружения и специальной военной техники наши военнослужащие применяют в зоне СВО. Они ориентированы на создание качественного продукта. Благодаря этому предприятия быстро занимают свою нишу на рынке, выходят на гособоронзаказ и с честью их выполняют. Поэтому для жителей Удмуртии, выставка — возможность увидеть достижения нашего ОПК и пообщаться с теми, кто стоит за этими разработками", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По данным пресс-службы, Ижевский электромеханический завод "Купол" представляет зенитные ракетные комплексы "ОСА", "ТОР" и "Тайфун ПВО". "Эти военные машины традиционно приковывают взгляды детей и взрослых. Помимо привычных ЗРК, в экспозиции "Купола" представлен арктический ТОР. Ранее горожане могли видеть его только на параде Победы, а теперь могут подробно рассмотреть его и пообщаться с консультантом, который рассказывает о принципах работы зенитных ракетных систем", - следует из релиза.
В павильоне Концерна "Калашников" неполная разборка–сборка автомата Калашникова, линейка массогабаритных макетов изделий АК-12, АК74М-М, гражданским карабином MR1-М. "Калашников" презентует линейку мототехники собственного производства: мотоцикл ИЖ-49, ИЖ Юпитер 2 с коляской, электромотоцикл БМЭ, мотоцикл ИЖ Пульсар и два 4-х колесных электроавтомобиля. ИМЗ представляет широкую линейку оружия для первоначального обучения стрельбе: пневматические винтовки МР-512С, МР-61С, пневматические пистолеты МР-654, МР- 651КС в разных модификациях, МР-655К, МР-53М, рассказали в пресс-службе.
Компания "Ижевские беспилотные системы" демонстрирует гостям выставки макет возимого комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4", добавили в пресс-службе.
"По поручению президента страны Владимира Путина, к 2030 году в России диверсификация и наращивание объемов выпуска гражданской продукции ОПК должны вырасти до 50%. В Удмуртии сейчас эта цифра составляет 22%. На выставке наши заводчане презентуют свои изделия, которые сегодня используются и в мирных целях. Например, ГК "Беспилотные системы" представляет линейку беспилотников "Supercam". Сейчас они применяются в зоне СВО и в гражданских сферах. Удмуртским лесникам эти аппараты помогают мониторить лесные пожары", - отмечают власти региона.
Концерн "Калашников" увеличил объемы производства в Ижевске
