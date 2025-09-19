https://ria.ru/20250919/bpla-2042976897.html

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Российские средства ПВО с 10.00 до 13.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 10.00 до 13.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого сентября с 10.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

