Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
2025-09-19T14:23:00+03:00
2025-09-19T14:23:00+03:00
2025-09-19T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 10.00 до 13.00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого сентября с 10.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
белгородская область
Новости
ru-RU
