Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского
03:04 19.09.2025 (обновлено: 04:42 19.09.2025)
Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского
Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил он.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в различных государствах.Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В нескольких странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил он.
Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
13 сентября, 03:19
Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
13 сентября, 03:19
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в различных государствах.
Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В нескольких странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
29 августа, 08:00
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
29 августа, 08:00
 
