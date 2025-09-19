https://ria.ru/20250919/bouz-2042870074.html
Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского
Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского - РИА Новости, 19.09.2025
Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского
Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского принадлежит миллиардеру Джорджу Соросу, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Сорос "владеет" правительством Зеленского. В 1990-е годы практически каждый из нынешней правящей элиты Украины получал "стипендии" и денежное финансирование от Фонда Джорджа Сороса. То ли сами чиновники получали "стипендии", то ли их жены", — отметил он.Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в различных государствах.Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине Оранжевую революцию в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В нескольких странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Журналист раскрыл истинного хозяина Зеленского
