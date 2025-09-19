https://ria.ru/20250919/biometriya-2042877503.html
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией - РИА Новости, 19.09.2025
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией
Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T05:26:00+03:00
2025-09-19T05:26:00+03:00
2025-09-19T05:26:00+03:00
дальний восток
урал
екатеринбург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844117511_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_8b48ec02b1499e52b220e464d415fcea.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он. При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
https://ria.ru/20250916/biometriya-2042138945.html
дальний восток
урал
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844117511_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9670f8bb1698aaca2ff2b571c4ffb6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, урал, екатеринбург, общество
Дальний Восток, Урал, Екатеринбург, Общество
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией
В ЦБТ рассказали, что жители Дальнего Востока и Урала чаще пользуются биометрией