Рейтинг@Mail.ru
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/biometriya-2042877503.html
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией - РИА Новости, 19.09.2025
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией
Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T05:26:00+03:00
2025-09-19T05:26:00+03:00
дальний восток
урал
екатеринбург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844117511_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_8b48ec02b1499e52b220e464d415fcea.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он. При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
https://ria.ru/20250916/biometriya-2042138945.html
дальний восток
урал
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844117511_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9670f8bb1698aaca2ff2b571c4ffb6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, урал, екатеринбург, общество
Дальний Восток, Урал, Екатеринбург, Общество
В ЦБТ рассказали, в каких регионах чаще пользуются биометрией

В ЦБТ рассказали, что жители Дальнего Востока и Урала чаще пользуются биометрией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он.
При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии
16 сентября, 05:02
 
Дальний ВостокУралЕкатеринбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала