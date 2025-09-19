"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь
Билан заявил, что успех "Интервидения" зависеть представлений участников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка рядом с банером международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь.
"Вы знаете, как говорится, есть такая пословица: лиха беда начало. А начало-то у нас какое мощное и красивое, а точнее продолжение. У этого конкурса есть история. Все процессы, в которые вкладывается душа, желание, обязательно будут жить долго", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каков потенциал конкурса "Интервидение".
По мнению Билана, успех конкурса также будет зависеть от того, что представят зрителям его участники.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".