"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь

"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь - РИА Новости, 19.09.2025

"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь

Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:53:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь. "Вы знаете, как говорится, есть такая пословица: лиха беда начало. А начало-то у нас какое мощное и красивое, а точнее продолжение. У этого конкурса есть история. Все процессы, в которые вкладывается душа, желание, обязательно будут жить долго", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каков потенциал конкурса "Интервидение". По мнению Билана, успех конкурса также будет зависеть от того, что представят зрителям его участники. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

