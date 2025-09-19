Рейтинг@Mail.ru
"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:53 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/bilan-2043024166.html
"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь
"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь - РИА Новости, 19.09.2025
"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь
Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:53:00+03:00
2025-09-19T16:53:00+03:00
культура
россия
москва
дима билан (виктор белан)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
московская область (подмосковье)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042830135_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_797f7e45bd4687f5c9fcda397ec789b3.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь. "Вы знаете, как говорится, есть такая пословица: лиха беда начало. А начало-то у нас какое мощное и красивое, а точнее продолжение. У этого конкурса есть история. Все процессы, в которые вкладывается душа, желание, обязательно будут жить долго", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каков потенциал конкурса "Интервидение". По мнению Билана, успех конкурса также будет зависеть от того, что представят зрителям его участники. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2043021644.html
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042984918.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042830135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_271a8f3c24619736f8885a03d7d59e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дима билан (виктор белан), shaman (ярослав дронов) , владимир путин, московская область (подмосковье), интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Дима Билан (Виктор Белан), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Интервидение – 2025
"Лиха беда начало": Дима Билан предрек "Интервидению" долгую жизнь

Билан заявил, что успех "Интервидения" зависеть представлений участников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка рядом с банером международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец, посол международного музыкального конкурса "Интервидение" Дима Билан предрек конкурсу долгую жизнь.
"Вы знаете, как говорится, есть такая пословица: лиха беда начало. А начало-то у нас какое мощное и красивое, а точнее продолжение. У этого конкурса есть история. Все процессы, в которые вкладывается душа, желание, обязательно будут жить долго", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каков потенциал конкурса "Интервидение".
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Билан оценил возможность совместного проекта "Интервидения" и "Евровидения"
Вчера, 16:49
По мнению Билана, успех конкурса также будет зависеть от того, что представят зрителям его участники.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman (Россия) после жеребьевки участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Участник "Интервидения" рассказал, что подарил певцу Shaman
Вчера, 14:49
 
КультураРоссияМоскваДима Билан (Виктор Белан)SHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Интервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала